Ajax plaatst zich voor halve finales beker ten koste van Heerenveen

Ajax heeft zich voor het eerst sinds vijf jaar geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. De Amsterdammers versloegen donderdag in de Johan Cruijff ArenA sc Heerenveen met 3-1. Vier dagen eerder speelden beide teams in de competitie in een spectaculaire wedstrijd nog gelijk (4-4) tegen elkaar.

Ajax leidde bij rust al met 3-0. Noussair Mazraoui opende in de 3e minuut de score. Donny van de Beek nam de tweede en derde treffer voor zijn rekening. Mazraoui moest zich na een half uur spelen met een blessure laten vervangen door Lasse Schöne.

Na een fout van Rasmus Kristensen scoorde Pelle van Amersfoort in de 84e minuut tegen. Sam Lammers kreeg in de 89e minuut de kans de spanning terug te brengen, maar doelman André Onana stopte zijn strafschop.

De wedstrijd in de ArenA werd wegens een technisch probleem zonder videoscheidsrechter afgewerkt. De loting voor de halve finales is zaterdag. AZ, Willem II en Feyenoord plaatsten zich de afgelopen dagen al. (ANP)