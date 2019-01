Air France bereikt akkoord met fanatieke pilotenvakbond SNPL

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France heeft een principeakkoord bereikt met pilotenvakbond SNPL. Dat meldden beide partijen woensdagavond. Het bestuur van de vakbond heeft besloten de deal voor te leggen aan de leden.

In een verklaring noemt Air France een “voorlopige overeenkomst”, die is gesloten met de SNPL - die te boek staat als een ‘militante’ vakbond. Ook de kleinere bond SPAF was onderdeel van de onderhandelingen.

In de ontwerptekst is onder meer een wijziging in de beloning van de piloten opgenomen. Volgens La Tribune zou het gaan om een salarisverhoging van 4 procent. Daarvoor moesten de vakbonden wel instemmen met “flexibele regelingen voor piloten”. In het persbericht van Air France staat dan weer dat dat “beter past binnen de strategie” van het bedrijf.

Deals door nieuwe topman

Als de piloten ook akkoord gaan met de afspraken, komt een einde aan een slepend cao-conflict. Dat veroorzaakte onder meer het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac. Hij had zijn lot verbonden aan de uitkomst van een personeelsreferendum over de arbeidsvoorwaarden. Tegen dat laatste bod, dat in mei aan de leden werd voorgelegd, stemde ruim 55 procent van de Air France-werknemers.

De nieuwe topman Ben Smith trad in september aan. Het lukte hem eerder al een akkoord te bereiken met het grond- en cabinepersoneel met de Franse luchtvaartmaatschappij. Wat de leden van de pilotenvakbonden vinden van de overeenkomst die donderdag is aangekondigd, moet half februari blijken.