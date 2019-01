Samen met een aantal collega’s mocht ik in ons museum de koning voor een nieuwe, grote tentoonstelling welkom heten. Blijkbaar was ik er toch mee bezig hoe ik hem moest aanspreken. Namelijk met ‘Majesteit’, en met niets anders. De nacht ervoor droomde ik dat een 2,5 meter lange koning Willem-Alexander mij vertelde dat ik ‘Majesteit’ moest zeggen. Ik zei echter ‘Overheid’, en nog een keer ‘Overheid’. Hij corrigeerde mij vriendelijk. Het ging die zaterdagochtend goed.

