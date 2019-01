Onbehaarde Apen: Waarom hebben we planeet X nog niet gevonden?

Aan de rand van ons zonnestelsel wordt nog een planeet vermoed. Het bewijs? Andere verre ijsobjecten worden erdoor uit hun baan getrokken. Maar hij is nog steeds niet gezien. In deze aflevering van Onbehaarde Apen hoor je alles over deze mysterieuze planeet X.

