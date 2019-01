Van kalme swing tot stomende groove uit Mali

Van de toch al intensief tourende Malinese muzikanten was Bassekou Kouyaté de afgelopen jaren vermoedelijk het vaakst te zien op Europese podia. Terecht ook wel, want wat Kouyaté doet is eigenlijk altijd goed. Zo ook zijn nieuwe album Miri. Zijn hele carrière en ook zijn familieband Ngoni Ba draait om de ngoni, de kleine viersnarige luit. Toch speelt die op dit album een kleinere rol, hij ranselt het gitaartje niet in zijn bekende Hendrix-achtige stijl. Belangrijker is de kalme swing van de band die hij heerlijk kan opvoeren tot een stomende groove. De internationale oriëntatie is terug te horen in subtiele bijdragen van gastmuzikanten. Zo horen we Snarky Puppy’s Michael League en Dom Flemons van Carolina Chocolate Drops. Miri is bovenal een prettig luisterbaar Malinees album; een eerbetoon aan de grote muzikanten van het land, waarvan enkelen zelf meespelen, zoals Habib Koité en Afel Bocoum, en waartoe ook Kouyaté zelf behoort.

Pop Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba Miri ●●●●●