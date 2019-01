Turkije negeert verzoek OM in terrorismeonderzoek

Turkije negeert al bijna twee jaar een vraag van het Nederlandse Openbaar Ministerie om zicht te krijgen op een mogelijke terrorismefinancier. Het land reageert niet op een rechtshulpverzoek om informatie beschikbaar te stellen over Hasan S., een spil in de levering van Nederlandse humanitaire hulp aan Syrië. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van NRC en Nieuwsuur.

Zeker drie Nederlandse islamitische liefdadigheidsorganisaties hebben intensief samengewerkt met de Turkse stichting van Hasan S., Fukara. Zij doneerden tienduizenden euro’s waarvan S. spullen zou kopen en uitdelen onder de Syrische bevolking. Maar uit beeldmateriaal op sociale media blijkt dat S. meermalen hulp verleende in gebieden die onder controle staan van terroristische strijdgroepen. Volgens experts is het onwaarschijnlijk dat deze hulp kon worden geleverd zonder geld aan deze groepen af te staan. Zelf verklaarde Hasan S. hulp te bieden aan families van „moedjahedien”. Dit komt neer op het steunen van de strijd, zegt Rodger Shanahan, Midden-Oostendeskundige van het Australische Lowy Instituut die onderzoek deed naar terrorismefinanciering. „Je kunt niet zeggen: ik steun de families van de strijders, maar niet de strijders zelf. In de praktijk steun je met het één ook het ander.”

Het OM probeerde via een rechtshulpverzoek aan Turkije meer te weten te komen over eerder politieonderzoek naar Hasan S., maar Turkije heeft nooit op dat verzoek gereageerd. Justitiële bronnen vermoeden dat S. de hand boven het hoofd werd gehouden.

Een nieuw rechtshulpverzoek is in voorbereiding om S. als getuige te laten horen in een Nederlandse terrorismezaak. Vorige week is Hasan S. alsnog gearresteerd in Turkije op verdenking van het rekruteren voor en financieren van terrorisme. Hij is na enkele dagen vrijgelaten en ontkent alle beschuldigingen.

Het Turkse ministerie van justitie was woensdag niet in staat te reageren. Een woordvoerder van het Limburgse parket van het OM laat weten: „Het klopt dat er al enige tijd een rechtshulpverzoek in Turkije ligt waar wij nog geen antwoord op hebben gekregen. Wij gaan ervan uit dat dat nog komt.”

Nederland en Turkije doen elkaar jaarlijks honderden rechtshulpverzoeken in strafrechtelijke onderzoeken. Vorige week werd Turkije-correspondent Ans Boersma het land uitgezet nadat het OM informatie over haar had opgevraagd bij de Turkse autoriteiten.

