Huis van Afgevaardigden start onderzoek naar veiligheidspassen Witte Huis

Michael Cohen zegt verhoor af: Ik word bedreigd door Trump

De voormalig advocaat van president Donald Trump heeft een verhoor door een commissie van het Huis van Afgevaardigden op 7 februari afgezegd. In een verklaring die Cohen via zijn eigen advocaat Lanny Davis heeft verspreid, staat dat Cohen en zijn familie worden bedreigd door Trump en diens huidige advocaat Rudy Giuliani. De meest recente dreigementen zijn afgelopen weekend nog geuit, schrijft Davis. Over de aard van de vermeende bedreigingen staat in de verklaring niets.

Een bron zegt tegen CNN dat Cohen's echtgenote en schoonvader zich bedreigd voelen door uitspraken die de president Giuliani in het openbaar hebben gedaan. Giuliani was dit weekend te gast in meerdere Amerikaanse tv-shows, waarin hij Cohen onder meer uitmaakte voor pathologisch leugenaar. De president schermde vorige maand in een interview met Fox News met belastende informatie over de schoonvader van Cohen. Trump maakte zijn voormalig advocaat in een tweet onlangs uit voor rat. Davis: "Cohen zet zijn eigen veiligheid en die van zijn familie nu op de eerste plaats."

De prominente democraten Adam Schiff en Elijah Cummings, voorzitter van de commissie waarvoor Cohen zou verschijnen, zeggen tegen persbureau Reuters Cohen "gewoon" te verwachten op 7 februari. Er is begrip voor zijn zorgen, "maar dit zal ons er niet van weerhouden de waarheid te achterhalen." Enige haast is geboden: Michael Cohen moet zich op 6 maart melden voor de gevangenisstraf van drie jaar, die hem in december is opgelegd.