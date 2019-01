Stedelijk Museum roept op kunst Slotervaart Ziekenhuis te redden

Het Stedelijk Museum Amsterdam spant zich in om de kunst in het failliete Slotervaart Ziekenhuis te redden. Mede namens de Gemeente Amsterdam verstuurde interim-directeur Jan Willem Sieburgh deze week een brief aan de curatoren van het ziekenhuis.

Toen het Slotervaart in 1976 opende als gemeenteziekenhuis werden er 25 kunstwerken aangekocht. Later kwamen daar nog twaalf kunstwerken in opdracht bij: de ‘onroerende’ kunstwerken die onderdeel werden van het gebouw. Onder meer een grote glaswand van Karel Appel. Alle 37 werken zijn eigendom van de Gemeente Amsterdam.

Dat het ziekenhuis niet erg zorgvuldig omsprong met de gemeentelijke kunstwerken bleek bij een inspectie door het Stedelijk in 2009. Slechts 3 van de 25 schilderijen werden aangetroffen. De 12 ‘onroerende’ werken bevonden zich nog wel in het gebouw.

Sieburgh heeft er bij de curator op aangedrongen de vermiste kunstwerken te lokaliseren. Ook vroeg de Stedelijk-directeur om er zorg voor te dragen dat de resterende vijftien kunstwerken niet verdwijnen.

De voor het Slotervaart ingeschakelde curatoren waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. In De Telegraaf stelt een woordvoerder van de curatoren dat aangetroffen kunstwerken in een depot zijn opgeslagen en dat nog een inventarisatie moet plaatsvinden.