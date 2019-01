Sala stuurde bericht vanuit vliegtuig: ik ga neerstorten

De vermiste voetballer Emiliano Sala heeft vanuit het privévliegtuig waarmee hij maandag verdween een audiobericht gestuurd naar een aantal vrienden. Hierin zegt dat hij dat hij bang is dat het toestel gaat neerstorten. Dat meldt de Argentijnse sportkrant Olé. Op de geluidsfragmenten is te horen dat Sala vertelt hoe bang hij is.

Het bericht heeft de 28-jarige via WhatsApp verstuurd naar een aantal vrienden, die hij aanspreekt met hermanitos: broertjes. De Argentijn praat onder meer over zijn nieuwe team. Hij maakte vorige week de overstap van FC Nantes naar Cardiff City. Een dag nadat het vliegtuig waarin hij zat verdween, zou hij beginnen met trainen. Het geluidsfragment sluit af met een aantal warrige zinnen.

“We gaan zien wat er gebeurt. Als jullie over een anderhalf uur nog niets van mij gehoord hebben… Ik weet niet of ze iemand gaan sturen om me te zoeken… Papa, wat ben ik bang…”

Sala was maandagavond per vliegtuig onderweg van Frankrijk naar Wales, toen het toestel het contact met de radar verloor. Sinds de verdwijning is een grote zoekactie op touw gezet, vooralsnog zonder resultaat. De voetballer en de piloot waren de enige inzittenden.