Rutger Castricum is de schoffering voorbij

Rutger Castricum heeft een nieuwe coach, vertelde hij aan het AD: Jeroen Pauw. Is de ex-rebel definitief ingekapseld door het omroepkartel? In elk geval kunnen we spreken van de ontwikkeling van Rutger Castricum 2.0. Het PowNed-icoon stelt zich niet langer tevreden met brutaal-routineuze provocatie, maar maakt evenwichtige programma’s over burnout, Marokkaanse Nederlanders tijdens het WK en FC Emmen.

Nu is daar De Hofbar bijgekomen. Volgens de aankondiging een programma waarin eindelijk de gewone Nederlander eens aan het woord zou komen over de baasjes op het Binnenhof. Na zes vrijdagse afleveringen in de herfst is het nu gepromoveerd tot liveprogramma op de late dinsdagavond.

Ik weet niet of de Haagse elite het oordeel van de boze Hofbar-burger met angst en beven tegemoet zag, maar na twee afleveringen is er geen reden tot paniek. Zo veel komt de gewone Nederlander nu ook weer niet aan het woord in deze talkshow op zakformaat. Castricum mengt zich namelijk ook ouderwets in de rituele wandelgangendans van verslaggevers en politici. Vorige week werden uiteindelijk slechts zes van de twintig minuten Hofbar ingeruimd voor stemmen uit de samenleving. De rest van de tijd waren politici aan het woord – en de presentator zelf. De burgers bleken overigens de redelijkheid zelve.

Dat is geen diskwalificatie van het programma. Castricum verraste Klaas Dijkhoff door deze aan te spreken op „roeptoeteren” over het klimaatakkoord in De Telegraaf: „Je bent toch een team?” Een week later kon Castricum in de wandelgangen juist D66 een gebrek aan teamspirit verwijten in het kinderpardon-dossier. Het CDA, dat hier toch de voornaamste draai maakte, had de PowNed-microfoon kennelijk weten te ontlopen.

Castricum heeft in elk geval van zijn coach opgestoken dat je niet te voorspelbaar moet zijn in de invalshoek van waaruit je een politicus interviewt. Vorige week dreef hij een zichtbaar geërgerde minister Wiebes inhoudelijk in het nauw over de schade-afhandeling van Drentse aardbevingsslachtoffers.

Want ook in Drenthe wordt naar gas geboord en ook daar melden zich gedupeerden. Te gast was een echtpaar dat de bevende Groninger bodem was ontvlucht. Het schrok nu in Emmen wakker. „Dan heb je er wel een neusje voor”, grapte de presentator. „Waar ga je hierna heen? De Gazastrook?”

Scheveningse vuurbouwers

Dinsdag had De Hofbar een bijna-themauitzending over de Scheveningse nieuwjaarsvuren: de enige burgers in de studio waren de mannen van de organisatie. Zij meenden zich aan alle afspraken met de gemeente gehouden te hebben, de vonkenregen was door de wind veroorzaakt. Met de brandweer hadden de mannen ‘geen contact gehad’. Pas na uren brand waren ze uit hun feesttent gehaald, waarna de spuitgasten vroegen of het vuur geblust mocht worden.

Zo rees het beeld op van een pijnlijke chaos. Dat werd versterkt door warrige antwoorden van burgemeester Krikke (in een eerder opgenomen interview) op niet erg ingewikkelde vragen van Castricum over wat er met wie was afgesproken.

Al met al waren het twintig leerzame minuten. Met als aardig detail een van de vuurbouwers, die zei dat het toch wel van belang was om eerst het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid af te wachten. „Je klinkt als een politicus”, riep Castricum ontzet. Even later begon dezelfde man wéér over het belang van het onderzoek. Hopeloos geval, die Nederlandse burger. Niet te dresseren.

