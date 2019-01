Roermond zet ambtenaar die als journalist plagiaat pleegde op non-actief

Ambtenaar Peter Blasic is tot nader order op non-actief gesteld door zijn werkgever, de gemeente Roermond. Dat bevestigt een woordvoerder, naar aanleiding van berichtgeving van 1Limburg.nl. Blasic was behalve ambtenaar ook freelance journalist en publiceerde in verschillende Nederlandse en Belgische bladen.

Dinsdag kwam hij onder vuur te liggen na een publicatie in De Groene Amsterdammer, die blootlegde hoe hij jarenlang op grote schaal plagiaat pleegde. Voor Roermond reden een intern onderzoek naar hem te starten. Totdat dat is afgerond, zit Blasic thuis.

Nevenactiviteiten

De gemeente zegt op de hoogte zijn geweest van Blasic’ journalistieke werk, dat hij naast zijn baan als ambtenaar deed. “De nevenactiviteiten vinden weliswaar niet plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente, maar volgens de integriteitsregels mogen deze niet het belang van de werkgever schaden”, staat in de woensdag verspreidde persverklaring.

Het Duitse blad Der Spiegel deed vorige maand aangifte tegen voormalig redacteur Claas Relotius. Hij bleek reportages, personen en citaten te hebben verzonnen.

Op de vraag wat zijn functie in Roermond was, en in welk dienstverband hij die had, wil een woordvoerder niet ingaan. Op vragen over het onderzoek naar Blasic, hoe dat vorm krijgt en hoe lang het zal gaan duren, evenmin. Wel laat de woordvoerder weten dat Blasic onder zijn eigen naam actief was in Roermond. Als journalist zette hij soms de naam Peter Mertens boven publicaties.

Twijfelachtig brongebruik

Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer bleek dinsdag dat Blasic zich als freelance journalist jarenlang schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. HP/De Tijd verwijderde in 2017 300 artikelen van zijn hand van de site, zonder daar verder ruchtbaarheid aan te geven. De journalist had gedeelten daarvan gekopieerd van Engelstalige media. Ook de hoofdredacteuren van Vice, OneWorld, Elsevier en het Vlaamse Knack lieten dinsdag weten niet in te kunnen staan voor de door Blasic opgevoerde bronnen.

Weekblad Nieuwe Revu heeft 27 van zijn publicaties ingetrokken vanwege twijfel over het brongebruik. De verschillende media waarvoor hij had geschreven informeerden elkaar onderling niet van de dubieuze werkwijze van Blasic.

Correctie 23-01-2019: In een eerder bericht stond dat gemeente Roermond ambtenaar Blasic heeft geschorst, dit klopt niet. Hij is op non-actief gesteld.