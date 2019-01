Rijkswaterstaat en de ANWB niet eens over ‘drukste spits’

Na “de drukste spits ooit” op dinsdagavond door sneeuwval, verwacht de ANWB woensdagavond geen excessen. Dat meldt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie aan NRC. Maar was het dinsdag wel het drukste ooit op de weg? Rijkswaterstaat stelt dat Nederland wel langere files heeft gezien.

Rijkswaterstaat (RWS) registreerde dinsdagavond 525 kilometer file, bevestigt de dienst na berichtgeving van NOS. Dat is een significant verschil met de bijna 2.300 kilometer file die de ANWB heeft gemeten. Het verschil tussen de statistieken is voor een groot deel te verklaren door de manier waarop de files worden gemeten.

Twee meetmethodes

De twee instanties houden er namelijk ieder een eigen meetmethode op na. ANWB Verkeersinformatie gebruikt de gps-informatie van TomToms, andere navigatiesystemen en mobiele telefoons en meet de vertragingen op snelwegen én provinciale wegen. RWS monitort via zogeheten meetlussen onder het wegdek van een deel van de snelwegen. De ANWB meet dus op meer kilometers asfalt, wat ook het hogere kilometeraantal van de files verklaart. Bovendien hanteren de organisaties twee verschillende definities van ‘file’. ANWB spreekt al van files bij noemenswaardige vertraging. RWS heeft strengere criteria, op basis van de lengte van de file en de snelheid van het verkeer.

Het meetsysteem van de ANWB wordt pas sinds 2015 gebruikt, tot die tijd baseerde de ANWB zich ook op de gegevens van RWS. Voor het spits-record van RWS moeten we ver terug. De langse file die RWS ooit heeft gemeten was 975 kilometer, tijdens de ochtendspits van 8 februari 1999, als gevolg van hevige sneeuwbuien. Aparte statistieken over die dag heeft de ANWB niet.

Afgelopen juni kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) aan de kamer aan samen met ANWB op zoek te zijn naar eenduidige fileregistratie. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend.

Langste file?

Maar stonden de vele auto’s dinsdagavond nou in de langste file ooit? Daar komen we misschien wel niet meer achter, omdat de twee meetsystemen niet met elkaar te vergelijken zijn. “De gulden en de euro moeten we ook niet meer vergelijken”, stelt Broekhuis van de ANWB. Hij voegt toe: “Ik word trouwens helemaal niet blij van records, we hebben er helemaal niets aan. Bovendien: als het weer gaat sneeuwen dan gebeurt het opnieuw.”

