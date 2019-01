Peppa Pig dicht Chinese kloven

Screenshots promofilm Peppa Pig-film

Als iets in China viral gaat, dan gaat het ook ècht viral: een promo voor een film voor Chinees Nieuwjaar over het Britse varkentje Peppa is in China inmiddels zeker één miljard keer bekeken (op 1.386 miljard inwoners).

In die promo speelt een Chinese opa de hoofdrol. Hij woont in een afgelegen bergstreek op het platteland. Hij draagt een ouderwetse muts en oorwarmers, hij heeft een oude mobiele telefoon die steeds uitvalt. Zijn schattige kleinzoontje woont met zijn ouders ver weg in de grote stad. Dat jongetje vertelt opa over de telefoon dat hij graag „Peppa” als cadeau voor Chinees Nieuwjaar wil. Voordat opa kan doorvragen wie of wat Peppa is, valt de verbinding weg.

Peppa is Peppa Pig, een Brits tekenfilmfiguurtje dat samen met haar ouders en kleine broertje avonturen beleeft. Peppa is daarnaast ook een enorm commercieel succes in China: je kunt in China pluchen Peppa-figuren in alle soorten en maten kopen, er zijn Peppa-horloges en voor Chinees Nieuwjaar zijn er nu speciale Peppa-poppetjes in traditionele Chinese klederdracht in omloop gebracht.

Helemaal onomstreden is het varkentje niet: in het voorjaar van 2018 werden nog zo’n 30.000 filmpjes van Peppa van internet gehaald. Laag opgeleide, rebelse jongeren maakten van Peppa het symbool van hun subcultuur: er verschenen plaatjes van rokende, zonnebril dragende Peppa’s die lang niet meer zo schattig waren.

De kloof tussen oud en jong, stad en platteland

Dat lijkt allemaal vergeten en vergeven. Peppa overbrugt nu de kloof tussen jong en oud en tussen stad en platteland op een manier die veel Chinezen ontroert. Grootouders blijven vaak achter op het platteland, geïsoleerd van de moderne wereld en van hun familie in de stad. De meesten zien hun (klein-)kinderen nog alleen met Chinees Nieuwjaar. Het filmpje komt levensecht over, want de boer in het filmpje is een echte dorpsbewoner die zijn eigen muts en oorwarmers draagt.

Als opa er via een vrouw die als kindermeisje in de stad heeft gewerkt achter komt dat Peppa een varkentje is en hoe ze eruitziet, maakt hij haar na door een traditionele blaasbalg roze te schilderen. Die geeft hij in de stad aan zijn kleinzoon, en dan gaat de hele familie gezellig naar de bioscoopfilm over Peppa. Voor die film was dit filmpje tenslotte de promotie. Op 5 februari begint in China het Jaar van het Varken, en dit jaar is dat vooral Peppa Pig.