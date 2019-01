Pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende kortingen

Door het slechte laatste beurskwartaal van 2018 dreigen er de komende jaren kortingen op de pensioenuitkeringen. Een aantal grote pensioenfondsen waarschuwt dat hun financiële positie is verslechterd en hun zogeheten beleidsdekkingsgraad daardoor mogelijk niet op tijd boven de vereiste 104 procent uit gaat komen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Vooral de metaalfondsen PME en PMT zitten in de problemen met eind december een dekkingsgraad van respectievelijk ruim 101 en ruim 102 procent. Zij moeten voor het eind van 2019 herstel tonen anders moeten ze volgens de huidige regels snijden in het pensioen van hun leden.

Naast de wereldwijd dalende beurskoersen zagen de pensioenfondsen zich in het afgelopen kwartaal ook geconfronteerd met het klappen van het pensioenoverleg tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet. De sector had gehoopt op een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel met hele andere financiële eisen en uitgangspunten, maar daar is voorlopig nog geen sprake van.

Bestuurder Eric Uijen van metaalfonds PME zegt tegen persbureau ANP dat hij het “onrechtvaardig” vindt dat hij straks “aan de vooravond van een nieuw stelsel” mogelijk nog de pensioenen moet verlagen:

“Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Ook ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zitten op dit moment onder de vereiste dekkingsgraad, maar zij hebben nog tot eind 2020 de tijd om orde op zaken te stellen. Maar mocht dat niet lukken en de eisen in de tussentijd niet zijn veranderd, dan moeten in 2021 ook de pensioenen van hun leden omlaag.

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW er met een dekkingsgraad van ruim 118 procent goed voor. Het bouwfonds kon begin dit jaar zelfs voor de tweede keer op rij het pensioen van de bij hun aangesloten leden verhogen.