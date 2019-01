Paris St-Germain krijgt 100.000 euro boete voor etnische registratie

De Franse topclub Paris St-Germain (PSG) heeft een boete van 100.000 euro opgelegd gekregen vanwege etnische registratie van potentiële jeugdspelers, zo meldt de Ligue de Football Professionnel. De club hield bij het recruiteren jarenlang actief de etnische achtergrond van jeugdspelers bij.

De boete komt van de betaaldvoetbalsectie Ligue de Football Professionnel (LFP), onderdeel van de Franse bond (FFF). LFP stelt dat registratie van de etnische achtergrond van spelers niet leidde tot discriminatoire praktijken. Wel is het in Frankrijk is voor bedrijven en overheidsinstanties verboden om de afkomst van mensen bij te houden. Op etnisch registreren staat in Frankrijk vijf jaar cel of een maximale boete van 300.000 euro. Justitie doet momenteel nog onderzoek.

‘Evenwicht in gemengdheid’

Scouts die tussen 2013 en 2018 wierven voor de Ligue 1, de hoogste voetbaldivisie, werd gevraagd om potentiële jeugdspelers in te delen naar een van de vier vooraf opgestelde etniciteiten: Maghrebijns, West-Indisch, zwart-Afrikaans of Frans, waarmee ‘wit’ werd bedoeld.

Dat de club op die manier gegevens bijhield, kwam in november vorig jaar al aan het licht door Football Leaks-onthullingen, gepubliceerd door de Franse website Mediapart. PSG-hoofdscout Marc Westerloppe zou van de directie de opdracht hebben gekregen om tot een “evenwicht in de gemengdheid” van de selectie te komen, zo bleek uit verkregen notulen.

PSG zelf hield vol dat het overkoepelende management nooit van het registratiesysteem heeft geweten. Uit intern onderzoek zou zijn gebleken dat Paris St-Germain zich niet schuldig had gemaakt aan racisme. Onder meer de Vertegenwoordigende raad voor Franse zwarte organisaties (CRAN) deed aangifte.

De LFP stelt nu dat er niet zozeer sprake was van een duidelijk geval van discriminatie, maar eerder van “individuele onhandigheid en collectieve nalatigheid”, zo schrijft de BBC. Westerloppe en Pierre Reynaud, eveneens verantwoordelijk voor het scoutingsproces, hebben per persoon een boete van 5.000 euro opgelegd gekregen.