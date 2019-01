NRC start met dagelijkse nieuwspodcast

Nieuws uit eigen huis: NRC start dit voorjaar met een dagelijkse nieuwspodcast. In de nieuwe podcast vertellen we u elke werkdag het verhaal van de dag in maximaal twintig minuten audio. Geen overzicht van het nieuws, maar elke dag één verhaal in de vorm van een gesprek tussen presentator en één of meerdere experts van onze NRC-redactie.

De podcast wordt gepresenteerd door NRC-redacteur Thomas Rueb, jarenlang verslaggever voor de Binnenlandredactie en bekend van zijn onlangs verschenen boek Laura H. De nieuwe podcast, die half maart wordt gelanceerd, is straks te beluisteren via de NRC-app en, zeker in eerste instantie, ook te vinden op de bekende kanalen (iTunes, Spotify, etc). We zoeken nog naar een aantal talenten om het team op korte termijn te versterken: een producer en een editor. Voor advertentieverkoop in de podcast gaat NRC een samenwerking aan met Dag en Nacht Media.

Waarom een dagelijkse podcast? We hebben vastgesteld dat podcast erg goed bij NRC past. En denken dat we op onze redactie, met ruim tweehonderd journalisten, de kennis en deskundigheid in huis hebben om elke dag een audioverhaal te vertellen dat er echt toe doet.

De ervaringen met onze bestaande en succesvolle podcasts (politieke podcast Haagse Zaken, en wetenschapspodcast Onbehaarde Apen) sterken ons in die overtuiging. Luisteraars blijken trouw, betrokken en hechten zich aan de gasten en presentatoren. Op die manier is NRC op allerlei momenten in de dag aanwezig: tijdens het hardlopen, het koken of tijdens de autorit. Dat maakt dat we nog beter kunnen doen waartoe we op aarde zijn: lezers/luisteraars de bouwstenen aanreiken opdat zij hun mening kunnen vormen over de thema’s die er echt toe doen.

Onbehaarde Apen en Haagse Zaken blijven natuurlijk bestaan: luistert u vooral naar wat onze politieke – en wetenschapsredactie elke week te vertellen heeft. En blijft u ons vooral kritisch volgen. Opmerkingen of vragen mailen kan naar podcast@nrc.nl of in een reactie onderaan dit blog.