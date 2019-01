New York Times-columnist Russell Baker (93) overleden

Columnist Russell Baker, onder andere werkzaam voor The New York Times, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft de krant dinsdag, Amerikaanse tijd. Baker won onder meer een Pulitzerprijs voor zijn columns in het dagblad en zijn autobiografie Growing Up, over zijn jeugd in de Amerikaanse stad Baltimore.

Ook presenteerde hij Masterpiece Theatre, een langlopende Amerikaanse dramaserie. Allen Baker, de zoon van de schrijver, liet weten dat zijn vader maandag is overleden nadat hij was gevallen.

Baker begon in 1947 als journalist. Hij was onder meer actief als verslaggever, columnist en recensent. Voor The New York Times volgde hij acht jaar de Amerikaanse politiek. Daarna werd Baker columnist omdat hij het naar eigen zeggen zat was geworden om buiten vergaderruimtes op politici te moeten wachten die hem vervolgens leugens op de mouw speldden. Zijn ervaringen als politiek verslaggever verwerkte Baker geregeld in zijn columns.

Amerikaanse politiek

Wekelijks publiceerde Baker de column ‘Observer’ in de krant, waarvoor hij in 1979 de belangrijke journalistieke Pulitzerprijs ontving. Zijn journalistieke werk was vaak humoristisch en satirisch van toon, al waren zijn columns volgens Baker zelf zo nooit bedoeld. Wel wilde hij de lezer op een simpele, toegankelijke manier inzicht geven in het politieke systeem van Amerika, zo schrijft persbureau AP. Zijn laatste column verscheen in 1998.

Ook recenseerde Baker jarenlang boeken voor de krant, voor het toonaangevende The New York Review of Books.