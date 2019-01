Moordenaar Everink moet nabestaanden betalen

Mark de J. moet ruim 66.000 euro betalen aan de nabestaanden van de in 2016 vermoorde zakenman Koen Everink. Dat besloot de rechtbank Midden-Nederland woensdag in een zaak die nabestaanden van de zakenman en het bedrijf hadden aangespannen tegen De J. De voormalige tenniscoach van Robin Haase had dat bedrag van Everink geleend, maar kon niet aantonen dat hij dat deels had terugbetaald zoals hij beweerde tijdens de rechtszaak.

De J. werd begin 2018 veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op Everink. De zakenman werd in zijn woning in Bilthoven met tientallen messteken om het leven gebracht. Zijn toen zesjarige dochter trof hem dood aan in de keuken.

Everink en De J. waren vrienden, maar lagen met elkaar in de clinch omdat De J. slordig zou zijn geweest met het terugbetalen van leningen. De 31-jarige De J. leende 40.000 euro bij het bedrijf van Everink (Tunga Holding) en nog eens 26.050 euro van Everink zelf om zijn gokverslaving te kunnen financieren.

De J. stelde dat hij al 42.200 euro had afgelost. Ook zouden hij en Everink twee maanden voor de moord nieuwe afspraken hebben gemaakt over de leningen. De J. kon hier echter geen contract, e-mail, whatsappbericht of ander bewijsstuk voor geven. Ook zou De J. niet consistent zijn in zijn verklaringen over de leningen en de gemaakte afspraken.

De rechtbank oordeelde dat Everink misbruik had gemaakt van De J.’s gokverslaving. Niettemin moet De J. alle schulden terugbetalen.

Australian Open

Het geld dat De J. leende besteedde hij onder meer aan gokken op de site Pokerstars. Samen met Everink vergokte hij daar ruim 30.000 euro. Everink zou het leeuwendeel op zich nemen, De J. zou de rest betalen. Hoewel de politie wel vond dat er 32.650 euro was overgemaakt naar Pokerstars, heeft zij geen bewijs kunnen vinden voor De J.’s bewering over de betalingsafspraak.

De J. stelde afspraken met Everink te hebben gemaakt tijdens de Australian Open in januari 2016. Ook beweerde De J. onder meer 6.500 euro in contanten afgelost te hebben. Dat achtte de rechtbank ook niet geloofwaardig.