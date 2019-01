Marit van Egmond nieuwe directeur Albert Heijn

Marit van Egmond wordt per 1 februari de nieuwe directeur van Albert Heijn. Van Egmond volgt Wouter Kolk op, die voor het moederbedrijf Ahold Delhaize eindverantwoordelijk wordt voor de regio Europa en Indonesië. Dat heeft het supermarktconcern woensdag bekendgemaakt.

Van Egmond is nu directeur commercie bij Albert Heijn. Eerder was zij onder meer directeur van slijterijketen Gall & Gall, ook onderdeel van Ahold Delhaize. Kolk trad in 2015 aan als hoogste baas van Albert Heijn. Het ging toen slecht met de grootste supermarktketen van Nederland. Kolk moest het bedrijf hervormen.

Lees ook: De Nederlander moest Albert Heijn vertellen waar Albert Heijn voor staat

Sindsdien gaat het goed met het bedrijf, de omzet en winst stegen in zowel 2016 als 2017. Ook in het laatste kwartaal van 2018 boekte Albert Heijn goede resultaten, zo werd woensdag bekend, al liep het marktaandeel van de keten iets terug.

In Nederland verkocht moederbedrijf Ahold Delhaize afgelopen kwartaal 3,3 procent meer producten dan een jaar eerder in dezelfde periode, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Vooral de webwinkel van Albert Heijn, AH.nl, en Bol.com deden het hier goed. Wereldwijd boekte het moederbedrijf het voorbij kwartaal een omzet van 16,5 miljard euro, 3 procent meer als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet over het hele jaar bedroeg 62,8 miljard euro. De winstcijfers zijn nog niet bekend, die volgen in februari.

Online winkelen

Internetwinkel Bol.com verkocht in 2018 in totaal voor 2,1 miljard aan goederen. Bij de Nederlandse consument wordt internetwinkelen steeds populairder, volgens ING. Het economisch bureau van de bank zegt in een woensdag gepubliceerd rapport te verwachten dat de Nederlandse markt voor de online verkoop van non-food-producten tot 2025 fors zal groeien. Eerder kondigde Albert Heijn aan zich meer te willen richten op online winkelen en het bezorgen van warme maaltijden.