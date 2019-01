Litouws-Amerikaanse filmmaker Jonas Mekas (96) overleden

Filmregisseur, dichter en columnist Jonas Mekas is woensdag op 96-jarige leeftijd thuis in New York overleden. Dat heeft het door hem zelf opgerichte Anthology Film Archives bekendgemaakt. Zijn bekendste film was The Brig, die in 1963 de Grote Prijs won op het filmfestival van Venetië. Mekas wordt beschouwd als sleutelfiguur binnen de Amerikaanse avant-gardefilms.

Mekas werd geboren in Litouwen en overleefde tijdens de oorlog een werkkamp in nazi-Duitsland. In 1949 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. In de New Yorkse wijk Brooklyn kwam Mekas in aanraking met film, en omringde hij zich met bekende Amerikanen als Jackie Kennedy, John Lennon en Andy Warhol. Voor die laatste icoon filmde hij Empire, het acht uur durende stille portret van het Empire State Building. Voor de documentaire This Side of Paradise maakte Mekas privéopnamen van voormalig presidentsvrouw Jackie Kennedy en haar familie.

Mekas had behalve The Brigsucces met de documentaires Walden, Reminiscences of a Journey to Lithuania en Lost, Lost, Lost.