Kleine ontwikkelingen bij invuloefening De Staat

Met de Gouden Notekraker en vier jaar subsidie van het Fonds Podiumkunsten op zak gaat het De Staat artistiek en financieel voor de wind. De band uit Nijmegen beheerst het grensgebied tussen rock en elektronica zo goed dat het maken van een nieuw album praktisch een invuloefening is geworden. Op hun vijfde, Bubble Gum, brengen ze waar ze goed in zijn: fiere staccatonummers met schurende synthesizers en associatieve tekstflarden van spreekstalmeester Torre Florim, die „walk the dog” op „Pepe the Frog” laat rijmen.

‘Kitty Kitty’ en ‘I’m Out of Your Mind’ zijn instantklassiekers die ‘Witch Doctor’ achterna gaan als livefavorieten. Gefröbel met autotune in ‘Fake it till you Make it’ en het duet ‘Tie me Down’ met zangeres Luwten (Tessa Douwstra) brengen variatie, net als de ballad ‘Phoenix’ waarin Florim warempel over een melodieuze zangstem blijkt te beschikken. Kleine ontwikkelingen op een album dat als geheel een tamelijk voorzichtige pas op de plaats maakt.