Justitie pakt minder crimineel geld af, wil methode veranderen

Het Openbaar Ministerie wil een andere strategie gaan hanteren om meer crimineel geld af te kunnen pakken. Dat schrijft het OM woensdag in een persbericht. Justitie heeft in 2018 50 miljoen euro minder crimineel geld afgepakt dan een jaar eerder, terwijl de omvang van dergelijke geldstromen niet is afgenomen.

Met de huidige methode begint justitie pas met het afpakken van crimineel geld als de bijbehorende criminele personen al in het vizier zijn. Het probleem is dat zij het geld dan vaak al verstopt hebben door middel van onder andere financiële constructies. Het OM wil de praktijk daarom omdraaien en meer energie steken in het opsporen van verdachte geldstromen, waarna de bijbehorende criminelen hopelijk vanzelf boven water komen.

Het plan van het OM is een reactie op de jaarlijkse “afpakresultaten”. Vorig jaar pakte justitie 171,3 miljoen euro crimineel geld af - 50 miljoen minder dan in 2017. De grootste bijdrage in 2018 was een ontneming van 100 miljoen in de witwaszaak rond ING.

Ook maatschappelijk probleem

Volgens Hans van der Vlist, de directeur van de financiële opsporingsdienst FIOD, “moeten en kunnen” de afpakresultaten omhoog. Hij roept de financiële sector op samen te werken met de opsporingsdiensten. Gery Veldhuis, binnen de politie belast met economische criminaliteit, hoopt dat de nieuwe strategie ook een maatschappelijk effect zal hebben.

“Het afpakken van goederen en geld moet net zo vanzelfsprekend zijn als het vangen van boeven. Maatschappij en slachtoffers moeten merken dat misdaad niet mag lonen.”

De precieze invulling van het plan wordt later dit jaar bekendgemaakt. De hoeveelheid afgepakt geld is in 2018 voor het tweede jaar op rij afgenomen. Het beslagcijfer is overigens wel gestegen, er ligt momenteel voor ruim 1,8 miljard euro beslag.