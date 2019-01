Winnaars van fotografieprijs Zilveren Camera

Drooggevallen oever van de Waal bij Nijmegen. Fietsen komen tevoorschijn en zelfs de damwand die geplaatst was voor de bouw in 1936 is weer te zien. De uitzonderlijke droogte en hitte had de zomer gevolgen voor mens, plant en dier. Sloten vielen droog, de waterstand in de rivieren ging naar een record lage stand van 6 meter 56 bij Lobith. Binnenvaartschepen konden maar deels beladen worden, drinkpoelen voor vee droogden op, woonboten kwamen droog te liggen en bezoekers van festivals zochten massaal het water of de schaduw op. NRC-fotograaf Flip Franssen won met de foto de derde prijs in de categorie ‘Nieuws Regionaal (enkel)’. Foto Flip Franssen