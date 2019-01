Harbers: Tot eind volgende week geen uitzettingen asielkinderen

Tot en met het einde van volgende week zet Nederland “toevalligerwijs” geen gewortelde asielgezinnen- of kinderen meer uit. Dat heeft staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken woensdag per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Deze week zijn er gesprekken tussen Harbers’ eigen VVD, en coalitiegenoten D66, CDA en ChristenUnie.

Die laatste drie willen net als een aantal oppositiepartijen een ruimer kinderpardon. Voor een nieuw pardon is afgesproken willen ze bovendien dat kinderen en gezinnen die op het punt staan uitgezet te worden, tegen worden gehouden. Zulke gevallen zijn er momenteel echter niet, laat Harbers in reactie op vragen van Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) weten. Puur toeval, benadrukt hij. Er lopen procedures, maar in geen van die gevallen wordt komende anderhalve week besloten tot uitzetting.

De vier regeringspartijen praten sinds dinsdag over een minder streng kinderpardon. Of het lukt is onzeker. Wat zijn de opties?

Plan

Het was al langer bekend dat D66 en ChristenUnie grote moeite hadden met de huidige kinderpardon. CDA veranderde onlangs van mening, en diende dit weekend samen met D66 een plan in voor het herzien van de regels.

Ze willen onder meer het meewerkcriterium minder zwaar laten meewegen in een beslissing. Dat criterium verplicht gezinnen mee te werken met gedwongen vertrek. Wie dat niet doet, vermindert de kans op een verblijfsvergunning. D66 en CDA vinden dat de regels te streng worden toegepast. Een gezin dat een afspraak bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) mist, kan haar kans op een pardon al verliezen.

Garantie

Harbers zou woensdag inhoudelijk reageren op dat voorstel, waardoor meer asielkinderen en ouders in aanmerking zouden moeten komen voor een verblijfsvergunning. De staatssecretaris liet de Tweede Kamer ‘s ochtends per brief weten meer tijd nodig te hebben voor zijn antwoord. De vier coalitiepartijen praten donderdag verder over het kinderpardon. Volgende week volgt een debat in de Tweede Kamer. Door de brief van Harbers heeft de oppositie de garantie dat tot die tijd geen gewortelde gezinnen en kinderen meer zullen worden uitgezet.

Plotse meerderheid voor ruimer kinderpardon komt voor Shushan, Vrej en Jemma te laat, hun uitzetting stond maandag al gepland.