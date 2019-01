Frenkie de Jong voor vijf jaar naar FC Barcelona

Frenkie de Jong (21) speelt vanaf komende zomer voor FC Barcelona. De kampioen van Spanje neemt de middenvelder voor 75 miljoen euro over van Ajax, maakten beide clubs woensdagavond bekend. Bovenop de transfersom kan nog 11 miljoen euro aan bonussen komen. De international heeft een contract getekend dat hem tot en met het seizoen 2023-2024 speler van Barcelona maakt.

De voorzitter en directeur van FC Barcelona kwamen woensdag naar Amsterdam, om de transfer te bekrachtigen. Voorzitter Josep Maria Bartomeu spreekt op Twitter het vertrouwen in De Jong uit, die hij een toekomst als sleutelspeler van FC Barcelona voorspelt. De Jong is straks de tweeëntwintigste Nederlander die voor de club uit zal gaan komen, en kende voorgangers als Johan Cruijff, Frank en Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Ronald Koeman en Philip Cocu. In de huidige selectie is hij de tweede Nederlander. Collega-international Jasper Cillessen is tweede doelman in stadion Camp Nou.

De ontwikkeling van De Jong werd in heel Europa gevolgd. NRC-redacteur liep vorige maand een middag mee in zijn voetspoor: 78ste minuut, 68ste balcontact, eerste balverlies

Virgil van Dijk

Dat De Jong Ajax aan het einde van dit lopend seizoen zou gaan verlaten is niet verrassend. Europese topclubs als Bayern München, Paris Saint-Germain en Manchester City werden de afgelopen maanden allen in verband gebracht met het aantrekken van De Jong. Virgil van Dijk blijft hem vooralsnog voor als duurste Nederlandse voetballer aller tijden. Liverpool maakte in december 2017 84,5 miljoen euro over aan Southampton.

Ajax maakt een behoorlijke financiële klapper door de transfer. De Jong speelt pas sinds 2015 in Amsterdam, dat hem van Willem II overnam. De Tilburgse club profiteert van zijn nieuwe transfer, evenals eerstedivisionist RKC Waalwijk. Voor de laatste club heeft De Jong nooit een wedstrijd gespeeld, maar omdat RKC en Wille II gezamenlijk hun jeugdopleiding organiseren, deelt RKC in de winst. Willem II mag 6,3 miljoen euro bijschrijven, de Waalwijkers krijgen 3,7 miljoen euro.