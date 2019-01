Franse gele hesjes vernielden voor ruim half miljard euro aan verkeersradars

De Franse overheid loopt meer dan een half miljard euro mis doordat ‘gele hesjes’ de laatste maanden overal in het land verkeersradars onbruikbaar hebben gemaakt. Dat schrijft dagblad Le Parisien woensdag op basis van berekeningen die ondersteund worden door verschillende parlementsleden.

De Franse regering erkende vorige week dat „sinds de crisis met gele hesjes” zo’n 60 procent van de totaal 3.275 vaste verkeersradars beschadigd is. De apparaten zijn in brand gestoken, lenzen zijn dichtgeverfd of ze zijn met zwaar materiaal helemaal omver geschoffeld. Bijna 2.000 radars zijn nu buiten werking en moeten voor zo’n 82,3 miljoen euro gerepareerd of vervangen worden, becijferde de krant. Omdat hardrijders nu niet automatisch gepakt worden en reparatie zo’n zes maanden zou duren, dreigt de schatkist ook nog eens 430,5 miljoen euro aan inkomsten uit boetes mis te lopen.

Platteland

Het Franse ministerie van Financiën begrootte in oktober nog dat de radars in 2019 een record van 1,23 miljard euro zouden opleveren. Dat was het gevolg van de omstreden verlaging per 1 juli van de maximumsnelheid op provinciale wegen van 90 naar 80 kilometer per uur. Het verzet van gele hesjes is voortgekomen uit groepen die al eerder tegen die verlaging protesteerden. Op het platteland zijn vele radars al vóór het verzet van de hesjes onklaar gemaakt.

Lobbyclubs van automobilisten pleiten er nu voor de radars helemaal niet te laten terugkeren. President Macron lachte die suggestie vorige week in debat met burgemeesters weg. Maar hij zei wel open te staan voor discussie over de 80 kilometer per uur-snelheid.