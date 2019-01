‘FC Barcelona biedt recordbedrag van 90 miljoen op Frenkie de Jong’

FC Barcelona wil Frenkie de Jong kopen voor 90 miljoen euro. Dat schrijft De Telegraaf woensdag op basis van “Catalaanse bronnen”. De deal tussen Ajax en Barcelona is volgens de krant zo goed als rond, het is onduidelijk wanneer deze officieel bekendgemaakt wordt.

Het bericht is de laatste ontwikkeling in de transfersoap rond De Jong. Verschillende clubs als Manchester City, Juventus en Paris Saint-Germain (PSG) hebben interesse getoond in de 21-jarige middenvelder. Afgelopen december werd bekend dat PSG De Jong wilde kopen voor 75 miljoen euro. Ook toen leek het te gaan om een “zo goed als zekere” transfer.

Lees ook: Ajax heeft ‘vrolijk weerzien’ met grote bedragen

Nu blijkt FC Barcelona de Fransen te hebben afgetroefd. De club heeft al eerder grote bedragen uitgetrokken voor jonge talenten. Zo kochten de Catalanen vorig jaar de destijds 20-jarige aanvaller Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund voor 105 miljoen euro.

Als de deal met FC Barcelona doorgaat, wordt De Jong de duurste Nederlandse speler aller tijden. Hij neemt de titel dan over van Virgil van Dijk, die vorig jaar debuteerde voor Liverpool na een deal waarmee 84,5 miljoen euro was gemoeid.