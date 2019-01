Even checken

Onze zoon heeft voor zijn elfde verjaardag eindelijk een iPhone gekregen. Sindsdien is hij onafscheidelijk van zijn mobiel en hij heeft zich in korte tijd alle ins en outs van het apparaat eigen gemaakt. Gisteren heeft de weervrouw voorspeld dat het vandaag zou gaan sneeuwen. Vanochtend wil onze zoon graag weten of die voorspelling is uitgekomen. Hij pakt zijn iPhone en vraagt: „Siri, ligt er sneeuw?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl