Een ‘nieuw Oranjegevoel’ bij Barça door De Jong

Frenkie de Jong uit Arkel moet een nieuw, succesvol ‘Nederlands’ tijdperk gaan inluiden bij FC Barcelona. De 21-jarige spelmaker van Ajax zal de komende zomer voor 75 miljoen euro als groot talent van Oranje naar de Catalaanse voetbalgrootmacht gaan. Daarmee treedt De Jong als 20ste tulipán (Spaans voor tulp) van Barça in de voetsporen van onder anderen Johan Cruijff, Ronald Koeman, Mark van Bommel en Jasper Cillessen. „Met De Jong voegen we talent, jeugdigheid en Barcelona-stijl toe aan een nieuw project. Welkom Frenkie!”, zo liet voorzitter Josep Maria Bartomeu weten aan de Spaanse pers.

De Jong zal met zijn komst bij de oude socios van Barcelona toch een beetje de herinnering oproepen aan 23 augustus 1973 toen Cruijff als een held werd binnengehaald op het vliegveld van Barcelona. De beste Nederlandse voetballer ooit werd destijds als de nieuwe hoop voor de Catalanen gezien en maakte de verwachtingen in alle opzichten meer dan waar. Cruijff schonk de club als speler in 1974 niet alleen voor het eerst sinds 1960 de landstitel, en in 1992 als trainer de eerste Europa Cup I, maar legde vooral de basis van een nieuw type aanvallend voetbal, waardoor de Catalanen in zichzelf gingen geloven. Binnen en buiten het veld.

Cruijff overleed op 24 maart 2016 als een clublegende, maar zijn geest waart nog altijd rond bij FC Barcelona. Hoewel verdere vergelijkingen tussen De Jong en Cruijff onzinnig lijken te zijn, is hij een moderne, revolutionaire voetballer die precies past in de huisstijl van de club. Voor een groot deel mag die aanvallende en aantrekkelijke manier van voetballen worden gezien als ‘de erfenis van Cruijff’. Toch zal De Jong bij FC Barcelona in de schaduw staan van het huidige clubicoon: Lionel Messi.

Einde van een tijdperk

Met de komst van De Jong loopt FC Barcelona een klein beetje vooruit op het einde van het beste tijdperk ooit. Dat van Messi dus. Want nadat de Argentijn in 2004 vanuit de jeugdopleiding doorstroomde naar het eerste elftal, groeide FC Barcelona uit tot beste club ter wereld. Met Messi won de club maar liefst 33 titels en bekers. Maar Messi is inmiddels 31 jaar en de voorbije jaren verloor FC Barcelona met het vertrek van Xavi en Iniesta langzaam maar zeker de alleenheerschappij. Aankopen als Philippe Coutinho (130 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (120 miljoen) konden hun verlies maar deels compenseren.

Een vertrek van Messi zou door niemand opgevangen kunnen worden; ook niet door De Jong. De stervoetballer van Ajax wordt bij FC Barcelona gezien als een ontbrekende schakel tussen de verdediging en het middenveld. Een rol die de bescheiden stervoetballer Sergio Busquets nog altijd voortreffelijk uitvoert, maar deze Catalaan is inmiddels ook alweer dertig jaar. De Jong wordt op termijn niet alleen als diens vervanger gezien, maar zou met zijn eigenzinnige, bijna brutale manier van voetballen het spel van FC Barcelona nog meer dynamiek kunnen geven.

De komst van De Jong zou voor een nieuw ‘Oranjegevoel’ bij FC Barcelona kunnen zorgen. De speciale band tussen Catalonië en Nederland is al eeuwen oud. Al ver voordat het voetbal was uitgevonden, werden de Catalanen ook wel ‘de Hollanders van Spanje’ genoemd. Met de komst van coach Rinus Michels en sterspeler Cruijff kreeg die relatie een nieuwe dimensie. Later groeiden ook spelers als Johan Neeskens, Ronald Koeman, Patrick Kluivert en Giovanni van Bronckhorst uit tot lievelingen van het publiek.

Op instigatie van Cruijff zorgde Frank Rijkaard in 2006 met het winnen van de Champions League voor een nieuw Nederlands succes in Camp Nou.

Lees ook: 78ste minuut, 68ste balcontact, eerste balverlies

Daarna verwaterden de banden tussen FC Barcelona en Nederland een beetje. Jasper Cillessen vervult als reservedoelman en enige Nederlander bij de selectie van trainer Ernesto Valverde een rol in de marge. Met het aantrekken van Lieke Martens haalden de Catalanen weliswaar vorig jaar al de beste Nederlandse voetbalster binnen, maar haar komst maakte toch veel minder los dan die van De Jong: ‘de twintigste tulipan’. De allereerste zou trots op hem zijn geweest.