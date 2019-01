Directeur van museum COMM in Den Haag stapt op

Tobias Walraven stapt op als directeur van COMM naar aanleiding van de berichtgeving van onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) afgelopen maandag. Dat maakt het museum in Den Haag woensdagochtend bekend. Het museum zou volgens FTM in financiële problemen verkeren na een dure verbouwing. Ook zou Walraven voor bijna vier ton zijn eigen marketingbedrijven hebben ingehuurd na de verbouwing.

Volgens het museum heeft Walraven zelf besloten terug te treden naar aanleiding van de negatieve publiciteit. Nadere toelichting op zijn beweegredenen wordt niet gegeven. Maandag nam COMM al “nadrukkelijk afstand van de inhoud van het artikel.”

Het besluit van Walraven om terug te treden waardeert de raad van toezicht schrijft zij woensdag in een persbericht. Het museum meldt dat Adriaan Wagenaar de zakelijke leiding van het museum voor communicatie vanaf 1 februari op zich neemt. De artistieke leiding komt in handen van Sarah-Jane Earle.

Volgens FTM heeft de verbouwing in 2016, die 11 tot 12 miljoen euro kostte, het museum in financiële problemen gebracht. Desondanks werd voor negen ton een dure marketingcampagne opgezet. 370.000 euro daarvan ging naar bedrijven waar Walraven zelf directeur en aandeelhouder van was.

Het museum zou panden moeten hebben verkopen om kosten voor de verbouwing te dekken, en de directie zou zelfs overwegen om de collectie af te stoten en verder te gaan als vergader- en horecagelegenheid. Daarnaast verdiende Walraven als directeur meer dan de maximale Balkenendenorm van 181.000 euro, onder meer omdat hij managementvergoedingen ontving.