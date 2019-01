Josylvio: ‘De wereld laat je zien waar je thuishoort’

De 26-jarige Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, beter bekend als Josylvio, draagt het succes om zijn nek, vinger en pols: een schakelketting met glimmende hanger, een knots van een ring, een sprankelend horloge. Het gaat goed. De rapper was vorig jaar de meest gestreamde artiest van Nederland.

„Het is snel gegaan, man”, rapte Josylvio in 2017 al op zijn tweede album 2 Gezichten – dat een jaar na zijn debuut Ma3seb bovenaan de hitlijsten binnenkwam. Op dat album schetste de rapper sterk de paranoia en hectiek van het leven dat hij kort daarvoor nog leidde, „tussen lege koelkasten en radicale gedachten”.

Nu, voor zijn gevoel een oogwenk later, is de maker van hits als ‘Westside’, ‘Catch Up’, ‘Hey Meisje’ en ‘Ride or Die’ een van de grootste nationale sterren. Zijn gang hangt „helemaal vol gouden en platina platen” en hij is een BN’er die gevraagd wordt voor tv-programma’s als Expeditie Robinson.

De nummers die hij nu maakt, zijn minder donker dan voorheen, zegt Josylvio. „Ik maak alleen nog maar muziek en er gebeuren positieve dingen om me heen. De mensen en situaties van vroeger, die zijn er ook nog. Maar mijn eigen leven is niet meer op straat. Ik ben alleen nog in de studio.”

In die studio rapt Josylvio in ontspannen, afgemeten afgevuurde raps veel over het leven dat hij kende voor zijn doorbraak. Over in een drugspand op de grond slapen en crack uitkoken, overvallen en inbraken, en loyaliteit en paranoia in het criminele circuit.

Lees ook: Hoe Tupac Nederlandse rappers blijft inspireren

Hij is geïnspireerd door artiesten als Hef, Kempi, Feis, Sevn Alias en Adje, vertelt de rapper bij een kop thee in een restaurant in de Rotterdamse binnenstad. „Straatrap waar ook echt hun pijn in zit – dat is waar ik vandaan kom.”

Josylvio houdt ook van de raps van prominente Amerikaanse westkust-iconen uit de jaren negentig als Snoop Dogg en 2Pac, en combineert hun invloed met een moderner urban geluid, vertelt hij. Toen hij begon, had hij nauwelijks een idee over het maken van nummers. „Ik rapte zonder mijn zinnen te tellen aan een stuk door-door op een rauwe boombap-beat. Ik wilde alleen maar vertellen-vertellen.”

“Ik kan in een half uur een pistool krijgen en jij ook. Ga dat aanpakken, dan”

Zangerig rappen dankzij Esko

Het was producer Esko uit Almere, die hij op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen leerde kennen, die Josylvio hielp zijn geluid te verbreden. „Bij hem ging ik voor het eerst op trapbeats rappen; ik schreef boeken vol teksten maar als ik die op zijn beats wilde spitten, moest ik supersnel rappen. Esko leerde mij zinnen weg te laten. En hij zei: zing het meer. Toen ben ik gaan rappen met een zangerig randje.”

Lees ook dit interview: Esko maakt zijn beats het liefst hard en duister

Josylvio groeide op in het Gooi – „waar de één op een flatje woont en van 1.500 euro in de maand rondkomt, maar wel naar dezelfde feesten gaat als iemand met een vader met vier Range Rovers.” Hij kwam niets tekort, benadrukt de rapper. „Maar alle mensen om me heen die echt succesvol waren, kwamen uit een rijk gezin. Nu denk ik: het is niet nodig om jong al Prada te hebben en dik te gaan: ga chillen met chickies, ga naar school. Ik was een mooiboy met krulletjes maar ik wilde alleen maar de straat op.”

Hij voelde zich ook beter in zijn vel tussen de jongens op straat dan op school of „bij Jan in de kroeg. Ik voelde me thuis bij de boys die buiten stonden tegenover de kroeg en die Jan serveerden als hij iets nodig had. Ik ben half Nederlands en half Egyptenaar, mijn moeder heeft blond haar en blauwe ogen en ik heet Joost – toch wist ik: ik ben geen Nederlander. Het is niet fijn met tien Nederlanders uit te gaan en de enige te zijn die niet binnenkomt. Ik was liever met mijn Arabische vrienden op straat; voor hen was ik gewoon die boy. De wereld laat je zien waar je thuishoort.”

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

In zijn raps over het straatleven, benadrukt Josylvio regelmatig dat hij weet waar hij over praat. Authenticiteit is belangrijk voor hem. „Ik zeg niet dat ik de grootste gangster ben. Ik moest vijf gram naar zeven snijden om wat over te houden. Maar ik kén dat leven. En het is doodeng soms – ik ben nog steeds bang mensen kwijt te raken.”

Rappers en de burgemeesters

De rapper noemt het „zwak” dat burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam recent naar de teksten van rappers wezen bij het aankaarten van vuurwapengeweld in hun stad. „Ik kan in een half uur een pistool krijgen en jij ook. Ga dat aanpakken, dan. Ze doen alsof dit leven niet al bestaat in Nederland. Ik ken geen andere realiteit.”

Hij „zweeft tussen verantwoordelijkheden”, zegt Josylvio, nu er door zijn hits steeds meer jonge fans bijkomen. „Ik neem geen blad voor de mond, maar vind wel dat ik moet werken aan mijn vrouwvriendelijkheid. Ik ben altijd grof geweest. Dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Niemand heeft op mij gelet. Ik ben een product van deze wereld – van wat zich buiten op straat afspeelt.”

Wanneer hij, zoals in nummer-1-hit ‘Ride or Die’, rapt over bereid zijn „om te knallen, om te vallen voor die money in de strijd”, kan dat een negatieve invloed hebben, denkt Josylvio . „Zeker als je alleen de zinnen over schieten hoort. Maar ik ben niet je vader of moeder. Ik wil mijn verhaal vertellen. Ik laat mijn nieuwe muziek altijd eerst in de auto horen aan mijn oude vrienden. Ik wil de straat blijven serveren.”

Josylvio treedt 26 januari op tijdens het release-feest van het nieuwe album Koud van Hef in Annabel, Rotterdam.