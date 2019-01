De vermiste spits van Cardiff City

Vrijdag ging hij bij het stadion van Cardiff City FC op de foto met een groepje jonge fans, nog voor hij officieel was vastgelegd. De Argentijnse spits Emiliano Sala rondde die dag zijn medische keuring af. Cardiff City, achttiende in de Engelse Premier League, had zijn goals hard nodig in de strijd tegen degradatie. Ze betaalden omgerekend 17 miljoen om hem over te nemen van het Franse Nantes. Een clubrecord.

Een dag later werd Sala (28) gepresenteerd bij de Welshe club. Sala is geboren in de provincie Santa Fe, waar ook zijn voorbeeld Gabriel Batistuta vandaan komt. Na een betrekkelijk anonieme carrière in het Franse voetbal, was dit een fraaie, lucratieve transfer. „Ik kan niet wachten om te beginnen”, zei Sala. Zijn teamgenoten moest hij nog ontmoeten. Een rugnummer ontbrak nog.

Sala ging terug naar Nantes om daar afscheid te nemen van zijn oude ploeggenoten. Hij was geliefd bij die club – een harde werker, bescheiden maar tegelijkertijd enthousiast en optimistisch. Hij was dit seizoen met twaalf goals een van de revelaties in de sterker wordende Franse competitie. „La ultima ciao”, twitterde Sala bij een foto waar hij tussen Nantes-spelers staat – ‘het laatste afscheid.

Piper PA-46 Malibu

Maandagavond zou hij terugkeren naar Cardiff, waar hij dinsdag voor het eerst werd verwacht bij de training. Om 19.15 uur vertrok hij vanaf Nantes met een Piper PA-46 Malibu, een klein, eenmotorig vliegtuig. Naast Sala was alleen piloot David Ibbotson (60, vader van drie kinderen) aan boord.

Om 20.23 uur gaat het fout bij de Kanaaleilanden. De piloot heeft even daarvoor contact met de luchtverkeersleiding op het vliegveld van het eiland Jersey en doet een verzoek om te dalen – ze zaten op zo’n 1.500 meter, gebruikelijk voor een toestel van deze omvang. Wanneer het vliegtuig zakt naar een hoogte van 700 meter, raakt het contact verloren. Bij het eiland Alderney verdwijnt het van de radar.

Een grootschalige zoekactie, met de Franse en Britse autoriteiten, leverde tot dusver geen spoor op van het vliegtuig en de inzittenden. De hoop dat de twee levend gevonden worden is verdwenen. „We zijn op zoek naar dingen die we niet verwachten te vinden”, zei John Fitzgerald, leidinggevende van de Channel Islands Air Search, dinsdagmiddag tegen persbureau Reuters.

In een huiveringwekkend audiobericht dat Sala vanuit het vliegtuig per WhatsApp kort voor de verdwijning naar vrienden stuurde, vertelt hij dat het toestel „uit elkaar lijkt te vallen”. „Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt opzoeken.” Vervolgens zegt hij: „Papa, wat ben ik bang.”

Henk Huizinga was in het verleden werkzaam bij het KNMI op Schiphol als luchtvaartmeteoroloog en bekeek de weerkaarten van die maandagavond. Van zware turbulentie was waarschijnlijk geen sprake, wel was er bewolking.

Huizinga denkt dat het goed mogelijk is dat ijsafzetting op de vleugels ofwel de motor een rol speelde. „Dat kan voor schokkende bewegingen hebben gezorgd. Mogelijk heeft de piloot toen verzocht om te dalen en zo in warmere lucht terecht te komen, om zo het ijs kwijt te raken.”

De Britse organisatie die vliegtuigongelukken onderzoekt, is een onderzoek begonnen naar de vermissing van het in de Verenigde Staten geregistreerde vliegtuigje. De voorzitter van Cardiff City vertelde op BBC Radio Wales dat zij als clubleiding hebben aangeboden een commerciële vlucht te boeken, maar Sala bedankte en zou het zelf regelen.

In Nantes kwamen honderden fans samen om het leed te verwerken. Er waren tranen bij oudere mannen. Zijn naam werd gescandeerd. Een bekerduel van de club, die voor woensdag gepland stond, is uitgesteld. Fulham-coach Claudio Ranieri, die vorig seizoen met Sala samenwerkte bij Nantes, zei „verwoest” te zijn. „Emiliano is een geweldige jongen.”

Bij het stadion in Cardiff werden bloemen en kaarsen neergelegd door supporters. Neil Warnock, de coach van Cardiff, was volgens de voorzitter „in shock”. Een oudere supporter zei tegen The Guardian dat Sala „herinnerd zal worden als de beste speler die we nooit gehad hebben”.

Financiële consequenties

Het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn voor Cardiff en Nantes. Harro Knijff, als advocaat gespecialiseerd in sportrecht, verwacht dat Cardiff het transferbedrag van 17 miljoen kwijt is. „Op het moment dat de speler overgaat naar Cardiff, is het verder hun risico. Je kan het vergelijken met dat een speler bij de eerste training of eerste wedstrijd zodanig geblesseerd raakt dat hij niet meer aan spelen toekomt. Dan ligt het risico ook bij Cardiff.”

Het gebeurt soms dat een transferbedrag verzekerd wordt, zegt Knijff. „Dat gaat tegen hoge premies. Daardoor zit er ook enige rem op het aangaan van dergelijke verzekeringen.” Zover bekend heeft Cardiff dit niet gedaan. En dan hangt het er ook vanaf of vermissing dan wel overlijden in de polis is opgenomen. Knijff: „Het verzekeren van arbeidsongeschiktheid is wel gebruikelijk. Maar daar heb je niks aan in dit geval.”