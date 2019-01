Center Parcs steekt ruim half miljard in vernieuwing

Center Parcs Europe gaat voor 550 miljoen euro investeren in het vernieuwen van alle parken en accommodaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 200 miljoen euro heeft Center Parcs opgehaald bij belegger Blackstone voor de verbouwing van de zeven grootste parken in Europa. Het van oudsher Nederlandse vakantiebedrijf maakte woensdag details bekend over hoe het geld van Blackstone geïnvesteerd gaat worden.

Center Parcs is al een paar jaar bezig met een grootschalige vernieuwing. Blackstone is de grootste investeerder, de rest van de 350 miljoen euro wordt opgehaald via andere grote en kleine beleggers die het vastgoed en de grond van de parken bezitten.

Met de investering van 200 miljoen euro worden vier parken in Nederland, twee in België en één in Duitsland gerenoveerd. Volgens de Franse topman van Center Parcs Europe Pascal Ferracci moeten de parken na de verbouwing voldoen aan de eisen van de moderne toerist.

Daarbij gaat het niet alleen om de renovatie van de huisjes, laat een woordvoerder van Center Parcs weten. “Ook verbouwen we de parkcentra en kinderboerderijen, en de zwembaden worden uitgebreid en krijgen nieuwe glijbanen. De parken zullen ook allemaal een thema krijgen.” De verbouwing van de zeven grootste parken start in 2020 en gaat naar verwachting zo’n drie jaar duren.

Short breaks

De laatste jaren hebben veel andere platforms die vakanties aanbieden een opmars gemaakt. Center Parcs maakt zich daar naar eigen zeggen geen zorgen over. “Onze short breaks zijn echt heel anders dan een vakantie via Airbnb. Het concept van een vakantiepark in eigen land met alle activiteiten op één plaats blijft mensen trekken.”

Center Parcs Europe is gevestigd in Capelle aan den IJssel en is onderdeel van de Franse Pierre & Vacances Center Parcs Group. In boekjaar 2017/2018 draaide het vakantiebedrijf een omzet van 697 miljoen euro, waarvan 458 miljoen euro uit de verhuur van de huisjes werd gehaald. Andere inkomsten haalt het bedrijf uit attracties of horeca.