40 uur per week buiten

Christian Snijder (23) is hovenier in het oosten van de provincie Groningen. Vijf dagen in de week, sinds vijf jaar in vaste dienst. Veertig uur in de week is hij buiten, ook op dagen als deze – tijdens de eerste grote storm van het seizoen. „Daar kleed je je gewoon op.” Dat hij altijd buiten is, vindt Snijder „het mooiste” aan zijn werk. ’s Winters werkt hij vooral in openbaar groen, in de zomer is hij vaker in particuliere tuinen te vinden. Al verandert één ding nooit: hij werkt elke dag samen met dezelfde collega. De twee kennen elkaar inmiddels door en door. Dat maakt het werk niet alleen prettig voorspelbaar, maar ook „heel gezellig”.

Foto Kees van de Veen