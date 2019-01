Boosheid over verhuizing van Brexiteer Dyson

James Dyson bezweert dat het niets te maken heeft met de naderende Brexit. Maar het feit dat de rijkste Brit, én prominent voorstander van de uittreding uit de EU, het hoofdkantoor van zijn bedrijf naar Singapore verplaatst, zorgt voor veel boze reacties. Britse kranten reageerden woensdag kritisch, op Twitter gingen cynische berichten viral en parlementariërs uitten hun ongeloof. „Dit is onwaarschijnlijke hypocrisie,” zegt Layla Moran, parlementslid van de Liberal Democrats tegen The Guardian.

James Dyson was één van de meest prominente ondernemers die actief campagne voerde voor het Leave-kamp. Sterker: de Leave-campagne noemde Dyson in 2017 zelfs expliciet als bedrijf dat ook na de Brexit zou blijven investeren in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf geldt als één van de grootste Britse succesverhalen op het gebied van technologie.

Dyson, vooral bekend van stofzuigers, haardrogers en ventilatoren, maakte de verhuizing dinsdag bekend. Dyson heeft wereldwijd 12.000 werknemers, waarvan 4.500 in Groot-Brittannië. Welke gevolgen het besluit heeft voor werkgelegenheid in Groot-Brittannië is nog onduidelijk. Volgens Dyson zelf verhuizen alleen de financieel directeur en het hoofd juridische zaken. Maar experts zetten daar vraagtekens bij. „Als een hoofdkantoor verhuist, verhuist ook intellectueel eigendom mee”, twitterde het Conservatieve Parlementslid Sam Gyimah. Hij noemt het „verraad”.

In een persverklaring stelt een woordvoerder van Dyson dat de verhuizing geen reactie is op het Britse plan om de EU te verlaten. „We blijven gecommitteerd aan Groot-Britannië, maar groeien ook snel in Azië.” In oktober kondigde Dyson al aan een fabriek voor elektrische auto’s te openen in Singapore.

De keuze voor Singapore is extra opmerkelijk omdat het land in oktober een vrijhandelsakkoord heeft gesloten met de EU. Het zou dus zomaar kunnen dat Dyson straks vanuit Singapore betere toegang heeft tot de Europese markt dan vanuit het VK.