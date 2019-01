‘Bloomberg betaalt journalisten bonus voor koersbeweging’

De aanleiding

Het rijstkorrelverhaal. Dat werd de bijnaam van een onthulling die Bloomberg in oktober publiceerde. Piepkleine Chinese spionagechips zouden in Amerikaanse servers van Supermicro zijn verstopt om in datacentra van onder meer Amazon en Apple te kunnen afluisteren. Al ontkenden de betrokken bedrijven het verhaal met klem en is de rijstkorrelchip nooit door Bloomberg getoond, toch leidde het stuk tot koersdalingen van tientallen procenten bij Supermicro en Lenovo. Ook de beurswaarde van Amazon en Apple daalde enigszins.

Op meerdere nieuwssites, waaronder iTWire, werd gesuggereerd dat het verhaal door de Bloomberg-auteurs Jordan Robertson en Michael Riley uit financiële overwegingen aangedikt zou kunnen zijn. „De verslaggevers worden er beter van”, schrijft iTWire, „want Bloomberg heeft de gewoonte bonussen te geven aan journalisten die de beurskoersen doen bewegen.” We checken die bewering.

Waar is het op gebaseerd?

iTWire wijst naar een verhaal van Business Insider uit 2013 met de kop Bloomberg News Pays Reporters More If Their Stories Move Markets. Die site citeert een Bloomberg-woordvoerder: „Bij Bloomberg News heeft belangrijk nieuws ook echte gevolgen. We willen de eersten zijn om over verrassingen in de markt te berichten die gedrag [van beleggers] verandert. We geven een premie voor verslaggeving die de grootste relatieve waardeverandering toont.”

Het artikel voert ook een ex- medewerker op die stelt dat Bloomberg-verslaggevers die geen koersschommelingen veroorzaken, geen volledige bonus krijgen.

Business Insider is een concurrent van Bloomberg als het gaat om financieel nieuws. Maar in 2011 berichtte ook American Journalism Review dat bonussen bij Bloomberg gebaseerd zijn op het bedrijfsresultaat en deels op „persoonlijke prestaties, waaronder scoops, verhalen die de markt bewegen en – als tegenwicht – het aantal correcties”.

En, klopt het?

We nemen contact op met Bloomberg New York, het hoofdkantoor van de grootste newsroom ter wereld, met 2.700 journalisten in 120 landen.

Bloombergs belangrijkste inkomstenbron is de Bloomberg Terminal, een dienst van circa 2.000 dollar (1.758 euro) per maand die toegang geeft tot de meest actuele beursgerelateerde berichten. De beurskoersen worden met een vertraging van vijftien minuten gepubliceerd op Bloomberg.com, die voor iedereen te lezen is. Dat geeft de 325.000 abonnees – bedrijven en beleggers – van de Bloomberg Terminal de mogelijkheid sneller te reageren op marktontwikkelingen.

Ook nieuwsverhalen zijn eerst op de Bloomberg Terminal te lezen, en zijn daarna pas openbaar toegankelijk via bloomberg.com. Deze vertraging is vaak een kwartier of langer.

Bloomberg zegt dat het verhaal van Business Insider niet accuraat is. „We betalen onze journalisten goed als ze veel nieuws brengen en primeurs scoren. In de financiële journalistiek heeft zo’n primeur vaak tot gevolg dat de markt erop reageert.”

Met andere woorden: goede nieuwsverhalen worden beloond en daar zitten vaak primeurs bij die koerswisselingen veroorzaken. Maar een koerswisseling an sich is geen aanleiding voor een bonus.

Primeurs zijn niet de enige graadmeter voor de bonus. Persoonlijke verdienste van de journalist en accuratesse tellen ook mee, alsmede de prestaties van het bedrijf.

Klopt de theorie van Business Insider dan helemaal niet of niet meer? De criteria voor journalistenbonussen zijn de afgelopen jaren ‘verbreed’, zegt Bloomberg. „Maar we betalen niet voor koersbewegingen – en hebben dat nooit gedaan.” Meer details wil het bedrijf niet kwijt.

Conclusie

Er is veel scepsis over het Bloomberg-verhaal over de mysterieuze ‘chip ter grootte van een rijstkorrel’ maar Bloomberg blijft achter de inhoud staan. De bewering dat de twee verslaggevers extra beloond worden voor het artikel, louter omdat de markten er heftig op reageerden, beoordelen we – op basis van wat Bloomberg wil meedelen – als ongefundeerd.