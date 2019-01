‘Als er beef is, wordt er gefilmd’

De week begon nog feestelijk met gebak voor alle personeelsleden en leerlingen van De Oude Maas, onderdeel van het Penta College. Voor de vijfde keer werd de christelijke vmbo-school uit Spijkenisse maandag tot excellente school uitgeroepen. De onderwijsinspecteur, de wethouder, bestuursleden, de media; allemaal waren ze er.

Pas ’s avonds laat ontvingen directeur Luuk Oortwijn en teamleider Babette Welter op hun telefoons filmpjes van de mishandeling van Tommy. Onder de geweldplegers herkende Welter tot haar schrik direct drie leerlingen van haar afdeling, vertelt ze. In het nieuws was De Oude Maas ineens geen excellente school, maar die vmbo-school van het ‘kopschop-filmpje’.

Op een speelplaats aan het Kikkerveen, op zo’n twee kilometer afstand van de school, mishandelde een groep jongens afgelopen vrijdag een 14-jarige jongen uit Spijkenisse. Ze sloegen en schopten tegen zijn hoofd terwijl hij op de grond lag en gooiden een fiets op hem. Ze filmden het en lieten zich filmen door omstanders. De beelden gingen rond in app-groepen en kwamen op website Dumpert terecht.

‘Veilig & vertrouwd’

De politie arresteerde vijf minderjarige verdachten in verband met de zware mishandeling. Twee meldden zich maandagavond bij de politie, de andere drie werden dinsdag aangehouden. Vier van de vijf zijn leerlingen van De Oude Maas, zeggen Oortwijn en Welter. Het slachtoffer niet. Het zijn drie jongens uit de derde klas en een eindexamenleerling die later zijn ingestroomd. De laatste jongen is vaker gewelddadig, zeggen leerlingen die anoniem willen blijven woensdag op de school. Alle jongens zijn geschorst, ook door hun voetbalclub. Een van de daders werd zo bedreigd dat de politie bij zijn huis postte. Zijn familie zou zijn ondergedoken.

Lees ook: ‘Geweld is spektakel, dat willen mensen vastleggen’

De motto’s van De Oude Maas (900 leerlingen) ‘veilig & vertrouwd’ en ‘respect & tolerantie’ staan in grote letters op de gevel. Het was laf om één jongen met een groep af te tuigen en erg dat niemand ingreep, zeggen leerlingen. „Wat er is gebeurd, is ver over de grens. Dat vinden ze allemaal”, zegt Welter. Dat PVV-leider Geert Wilders „Smerig tuig. Schop ze ons land uit” over de daders twitterde, roept volgens de teamleider onder scholieren discussie over zwart en wit op.

Maar van het filmpje zélf kijken ze niet op. „Als er meer dan twee mensen vechten, dán wordt er gefilmd”, zegt directeur Oortwijn. Vanzelfsprekend, vindt een leerling, net zoals je snoep koopt in een snoepwinkel. Om stoer te doen, om views en likes te krijgen, omdat het kan. Het is het eerste wat je vrienden vragen als er iets is gebeurd. Heb je het gefilmd? Laat zien.

Instagram

Zeker als er in straattaal beef ofwel ruzie is die op afspraak wordt uitgevochten, wordt er gefilmd, vertelt Welter. Ook Tommy had zo’n afspraak, hoorde de school. De moeder van een van de geweldplegers heeft volgens Welter gezegd dat de jongen een mes had. Daar is op de filmbeelden in ieder geval niets van te zien en de jongen ontkent het op sociale media. Wat de aanleiding was voor het gevecht is niet duidelijk. Er wordt gezegd dat Tommy een broer van een van zijn belagers zou hebben uitgescholden.

Tommy – zijn achternaam is niet bekend en hij was niet bereikbaar voor commentaar – zou aan de mishandeling een gebroken neus en een gescheurd oor hebben overgehouden. Maar inmiddels gaat het goed met hem, zegt de 14-jarige in een korte video op Instagram. Rapper Lexxxus zou hem hebben aangeboden op zijn kosten te gaan shoppen en er is een kaartenactie in de buurt op touw gezet. Het is eigenlijk oneerlijk dat hij in één dag beroemd is geworden, zegt een leerling. Maandag had Tommy op Instagram nog 900 volgers, donderdag zo’n 37.000.