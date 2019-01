Algemeen directeur Annet Lekkerkerker weg bij Holland Festival

Bij het Holland Festival waren ze onaangenaam verrast toen Annet Lekkerkerker haar vertrek aankondigde. Lekkerkerker, nu nog algemeen directeur, is vanaf 1 maart parttime lid van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, om na de komende editie van het Holland Festival helemaal te vertrekken. Het lijkt een opvallende overstap: Lekkerkerker werkte de afgelopen tien jaar al bij het Holland Festival, maar was pas sinds januari 2018 algemeen directeur. Vanaf dat jaar werd er gewerkt vanuit een nieuw model: bij elke editie worden twee tijdelijke Associate Artists benoemd. Voor het Holland Festival van 2019 zijn dat de Zuid-Afrikaanse (beeldend) kunstenaar William Kentridge (63) en de Congolese choreograaf Faustin Linyekula (43). „Voor Nederland is dit model echt nieuw”, verklaarde Lekkerkerker in een interview met NRC vorig jaar.

Functie blijft bestaan

Het vertrek van Lekkerkerker is geen indicatie dat het werken met Associate Artists slecht uitpakt, benadrukt Martijn Sanders (voorzitter van de Raad van Toezicht van het Holland Festival) telefonisch: „We houden in principe dezelfde functie-omschrijving aan, omdat we dit een aantal jaar zo willen blijven doen. Wanneer de nieuwe algemeen directeur bekend wordt, weet ik niet. Wij weten ook nog maar net dat Annet Lekkerkerker vertrekt.”

Lekkerkerker benadrukt desgevraagd dat ze lang heeft nagedacht toen ze werd gebeld door de Hogeschool. „Ik heb tien jaar lang met veel plezier voor het Holland Festival gewerkt, het festival is me dierbaar. In de nieuwe functie komt er een domein bij – onderwijs – en die verbreding spreekt me aan.”