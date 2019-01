Zo maakt Rijkswaterstaat de snelwegen weer zwart

Onder een dak en tussen twee muren in Houten ligt 4 miljoen kilo zout. De opslagplek ligt aan een drukke weg en vrachtwagens komen en gaan de hele middag door. Dinsdag werd de hele dag zout gestrooid op de snelwegen. „Het is de eerste keer deze winter dat het doordeweeks, overdag gebeurt”, vertelt Bart Audenaert, woordvoerder bij Rijkswaterstaat.

Houten is een van de 56 punten waar Rijkswaterstaat zout opslaat. Als de organisatie een melding krijgt dat het glad wordt, wordt er preventief gestrooid. Langs de snelwegen in Nederland staan melders, die de temperatuur en het zoutgehalte van het wegdek meten. Die gegevens gaan naar het KNMI, die ze samenvoegt met de weersvoorspellingen. Een computerprogramma geeft aan wanneer er risico is voor gladheid op de weg. Audenaert: „Dan bellen we de aannemer met wie we een contract hebben. Daarin staat dat binnen twee uur alle snelwegen moeten zijn bestrooid.”

Oranje hesje

Het zout wordt sinds een paar jaar in de zomer al gekocht en alle strooiwagens worden dan al klaargemaakt voor gebruik. „Sinds die regeling hebben we altijd voldoende zout op voorraad”, vertelt Jan Rients Slippens, die ook bij Rijkswaterstaat werkt.

In Houten zijn dertig strooiwagens beschikbaar, die de snelwegen van Utrecht en omgeving bestrooien met zout. In de kantine naast de opslag zitten rond lunchtijd zo’n twintig chauffeurs bij te komen, bijna allemaal in oranje hesje. „Landelijk heeft Rijkswaterstaat 546 strooiwagens”, vertelt Slippens. „Er werken zo’n 1.200 man aan het strooien, maar dat zijn niet allemaal chauffeurs. Je hebt bijvoorbeeld ook mensen die werken bij de steunpunten of communicatie.”

Antiklontmiddel

Er is deze winter al meer dan 22 miljoen kilo zout gestrooid, zegt Slippens. „De laatste tien jaar strooiden we gemiddeld 90 miljoen kilo per winter. De laatste paar jaar zie je dat het veel later vriest, soms nog tot april. Maar we hebben zout genoeg en we blijven strooien tot de snelweg weer zwart is.” De andere wegen worden bestrooid door gemeente en provincie.

Het zout dat wordt gebruikt bij het strooien is hetzelfde als tafelzout, maar minder zuiver. Bovendien zit er een antiklontmiddel in, zodat het nat kan worden zonder te klonteren. De korrels zijn expres van verschillende groottes, zodat ze beter over het wegdek verspreiden. „De grote korrels stuiteren naar de zijkant van de weg, terwijl de kleine blijven liggen”, legt Slippens uit. „We doen er ook een zoutoplossing bij”, vult Audenaert aan. „Zodat het zou teen beetje nat is en niet wegwaait.”