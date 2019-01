Zanger Chris Brown beschuldigd van verkrachting

Zanger Chris Brown (29) is maandag in Parijs opgepakt omdat een vrouw (24) heeft verklaard dat hij haar heeft verkracht. Ook twee anderen, onder wie een lijfwacht van Brown, zijn aangehouden. De politie onderzoekt de klacht nu, Brown zit nog in hechtenis, bevestigt persbureau AFP na eerdere berichten in het roddelblad Closer.

Volgens Le Parisien zou Brown de vrouw in de nacht van 15 op 16 januari hebben verkracht in zijn hotelkamer. De twee ontmoetten elkaar in een nachtclub in de buurt van de Champs-Elysées. Ze beweert dat een vriend van Chris Brown en zijn lijfwacht haar ook hebben misbruikt.

Browns platenlabel Sony Music wilde tegenover de internationale persbureaus niet reageren. In 2009 raakte Brown in de problemen omdat hij zijn toenmalige vriendin, Rihanna, had mishandeld. Zijn proeftijd in die zaak liep in 2015 af.