Vliegtuig met nieuwe spits Cardiff City vermist

Een vliegtuig met daarin voetballer Emiliano Sala, de nieuwe spits van de Welshe voetbalclub Cardiff City, is sinds maandagavond vermist. Het vliegtuig vloog van Frankrijk naar Wales toen het boven het Kanaal het contact met de radar verloor, meldt persbureau Reuters. Sala en de piloot waren de enige inzittenden.

Rond 20.30 uur lokale tijd kreeg de kustwacht van het eiland Guernsey een melding van de luchtverkeersleiding over een vermist vliegtuig. De Britse en Franse kustwachten zoeken de zee af rond het eiland met reddingsboten en helikopters, maar hebben tot dusver niets gevonden.

De 28-jarige Emiliano Sala maakte vorige week voor zeventien miljoen euro de overstap van FC Nantes, dat in de Franse Ligue 1 speelt, naar Premier League-club Cardiff City. Sala zou dinsdagmorgen zijn eerste training in Cardiff bijwonen, nadat hij dit weekend nog zijn oude team in Frankrijk had uitgezwaaid. De zeventien miljoen die Cardiff voor de spits betaalde is een recordbedrag voor de club.