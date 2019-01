Vier jaar cel en tbs voor ontucht met minderjarige meisjes

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 55-jarige man uit Kerkrade een celstraf van vier jaar en tbs met voorwaarden opgelegd voor digitaal seksueel misbruik van ten minste negen meisjes vanaf acht jaar. In vier gevallen ging het om verkrachting, bij de overige slachtoffers ging het om ontucht.

Via een chatroom legde O. tussen 2011 en 2016 contact met de zo’n 190 kinderen. Hij verleidde de negen meisjes tot het voor de webcam verrichten van seksuele handelingen. Hij maakte daar vervolgens stiekem opnamen van. O. had geen fysiek contact met de meisjes, maar werd toch in vier gevallen veroordeeld voor verkrachting. O. had deze meisjes overgehaald om voor de camera te masturberen.

Tijdens het misbruik deed O. zichzelf voor als zijn zestienjarige zoon. De jongen wist al die tijd van niets en deed later aangifte van identiteitsfraude. Voor dat vergrijp werd hij dinsdag ook veroordeeld, net als voor het laten zien van zijn geslachtsdeel aan minderjarige kinderen en het bezit van kinderporno.

Psychologisch onderzoek

Vorig jaar kwam zijn zaak al voor de rechter, maar voordat de rechtbank uitspraak zou doen in de zaak, werd O. eerst psychologisch onderzocht. Volgens de rapporteurs is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Tijdens een tussentijdse zitting beschreef de officier van justitie de man als “een roofdier” die jaagde op heel jonge kinderen.

Het OM hield rekening met de ontoerekeningsvatbaarheid van O. en eiste twee weken terug vijf jaar gevangenisstraf en tbs. De rechtbank komt nu tot een lagere straf omdat er geen fysiek contact was tussen de man en zijn slachtoffers. De man moet zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek.