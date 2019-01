Van edelhert tot biefstuk

Foto Olivier Middendorp

De rechter heeft begin december bepaald dat de edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten mogen worden door Staatsbosbeheer om de populatie in het gebied terug te brengen. De populatie edelherten moet terug van ruim 2.300 naar 490, om zeldzame vogelsoorten in het gebied meer kans te geven en een nieuwe massale sterfte tijdens de wintermaanden te voorkomen. Dat is de uitkomst van een lange discussie over de toekomst van de dieren in het gebied. Vorige winter ontstond grote ophef over de massale sterfte en het lijden van de dieren. De Commissie van Geel adviseerde daarna het gebied te ‘resetten’ en met minder dieren verder te gaan. Provinciale Staten heeft dit advies overgenomen.

Faunabeheer schiet hier het eerste hert, half december. Er worden vooral vrouwelijke edelherten geschoten. Daar zijn er immers veel meer van, en er wordt gestreefd naar „een evenwichtige verhouding” in de groep die overblijft.

Een van de eerste afgeschoten herten ligt er wezenloos bij. Tijdens het afschot worden de Oostvaardersplassen afgesloten voor publiek. „Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop”, aldus Staatsbosbeheer. Ook het luchtruim werd een tijdje afgesloten om „ongeregeldheden” te voorkomen.

De afgeschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel blijft achter als voedsel voor andere dieren. De overige kadavers worden vernietigd.

Tot april volgend jaar zal vooral op doordeweekse dagen worden geschoten. Het afschot gebeurt door „ervaren, professionele faunabeheerders” en wordt op verschillende manieren uitgevoerd, bijvoorbeeld vanaf een vast punt of vanuit een stilstaande auto.

Geschoten herten uit de Oostvaardersplassen worden opgehaald door een poelier. Met een aanhanger worden steeds zeven of acht kadavers uit het gebied gehaald. Wildgroothandel Pieter van Meel uit Amsterdam verwerkt het vlees.

De edelherten zullen eerst één tot twee weken worden gerijpt in een daarvoor speciaal ingerichte koelcel. Daarna zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) ieder dier individueel keuren.

Staatsbosbeheer schoot in de eerste maand de helft minder herten dan de bedoeling was. Daarom wil de organisatie de tijden en dagen waarop kan worden geschoten, uitbreiden. Het afschieten gaat moeizaam omdat de herten op grote afstand blijven en wegrennen als ze een auto zien.

Wildgroothandel Van Meel kan na de verwerking de markt op met het edelhertenvlees. Poeliers uit het hele land kunnen dan bij Van Meel bestellen.

Met het afschot is de discussie over de Oostvaardersplassen echter nog niet voorbij. Er zijn verschillende actiegroepen die de maatregelen, zoals ze in april dit jaar al waren voorgesteld door een commissie onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA), nog lang niet ver genoeg vinden gaan.

De perspresentatie van het vlees van de geschoten herten in het restaurant van Buitencentrum Almeerderhout. Het hertenvlees is vanaf deze dinsdag te koop via koopeenhert.nl en binnenkort ook bij restaurants en poeliers in het hele land. Op de eerste dag zijn meteen 850 pakketten van of twee of vier kilo hertenvlees verkocht via de website.