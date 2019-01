Toneelauteur Flip Broekman (64) overleden

Meer dan dertig toneelstukken, tal van liedjes en een groot aantal opera- en muziektheatervoorstellingen schreef auteur Flip Broekman, die afgelopen zondag in zijn huis in Amsterdam op 64-jarige leeftijd plotseling overleed. Broekman werd op 8 juli 1954 in Jakarta (Indonesië) geboren en groeide op in Breda. Hij was getrouwd met actrice Anke van ’t Hof en is de vader van acteur en presentator Manuel Broekman en actrice Medi Broekman.

Zijn veelzijdigheid was groot: liedjes en sketches voor Sesamstraat schreef hij in dezelfde zachtmoedige, licht-ironische stijl als cabaretteksten en liedjes voor cabaretgroep Don Quishocking, Adèle Bloemendaal, Jenny Arean, Lenette van Dongen, De Dijk en Sanne Wallis de Vries. Hij was verantwoordelijk voor het Nederlandstalige libretto van de ‘pocketopera’ Don Giovanni van Mozart voor het Nederlands Blazers Ensemble. Zijn versie van de beroemde aria Fin ch’han dal vino calda la testa... vertaalde hij in perfecte melodielijn als Ik krijg vandaag een beeld op visite. Bovendien was hij verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, Ro Theater en Hummelinck Stuurman Theaterbureau, dat zijn overlijden bekendmaakte. De Parade-voorstelling Club 27, die hij met de acterende familie Broekman bracht, was een succes. Voor Hummelinck Stuurman schreef Broekman stukken als Herfstsonate en Emma’s Feest. Op 22 februari gaat in de Stadsschouwburg Leiden zijn ‘thrillerkomedie’ Een goed mens in première. Broekman schreef dit stuk speciaal voor Aart Staartjes, die na jaren weer op het toneel komt.