TomTom verkoopt Telematics-tak aan Bridgestone

TomTom verkoopt de tak Telematics aan Bridgestone voor 910 miljoen euro. Dat heeft de Amsterdamse onderneming dinsdag bekendgemaakt. Met de verkoop hoopt het bedrijf zich naar eigen zeggen beter te kunnen richten op de ontwikkeling van kaarten, navigatiesoftware en verkeersinformatiesystemen. De opbrengsten van de verkoop worden goeddeels uitbetaald aan de aandeelhouders.

De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten. Ook moeten de aandeelhouders nog instemmen en moet de ondernemingsraad geraadpleegd worden. Uiteindelijk hoopt TomTom de verkoop in het tweede kwartaal van dit jaar te kunnen afronden, waarna volgens plan in het derde kwartaal 750 miljoen euro uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

TomTom Telematics maakt producten voor onder meer de transportsector, waaronder voertuigvolgsystemen, communicatiesystemen en tachografen voor vrachtwagens. De tak was volgens het jaarverslag in 2017 goed voor 18 procent van de omzet. In september maakte TomTom al bekend na te denken over de verkoop van de tak.

Bij het grote publiek werd TomTom vooral bekend door de ontwikkeling van kleine navigatiesystemen voor in de auto. Die waren begin jaren 2000 zo populair, dat de bedrijfsnaam letterlijk synoniem is geworden met het navigatiesysteem. De laatste jaren zijn door betere integratie van navigatiesystemen in de auto en het gebruik van smartphones losse tomtoms uit de gratie geraakt. Daarom richt het bedrijf zich op de ontwikkeling van betere kaarten, onder meer voor gebruik in smartphones en ingebouwde systemen.

Bridgestone

Bridgestone Europe, een dochteronderneming van de Japanse bandenmaker, wordt formeel de voorgenomen nieuwe eigenaar van TomTom Telematics. Volgens cijfers verzameld door de banden- en wielenvakwebsite Tyrepress is Bridgestone al jaren de grootste bandenproducent ter wereld.

Bridgestone zegt het bedrijf gekocht te hebben om een sterkere positie in te nemen in de markt voor mobiliteitsdiensten. Ook hoopt het bedrijf met de gegevens die de software verzamelt betere banden te kunnen maken. Data over de rijomstandigheden en het voertuig moeten bijdragen aan het ontwerp van de banden zelf maar ook beter helpen voorspellen wanneer banden aan vervanging toe zijn.