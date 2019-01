‘The Favourite’ en ‘Roma’ genomineerd voor tien Oscars

De Oscars zijn dit jaar een nek-aan-nek-race tussen het absurdistische kostuumdrama The Favourite van regisseur Yorgos Lanthimos en zwart-witfilm Roma van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón, die zijn jeugdherinneringen verwerkte in een film over zijn vroegere kindermeisje. Beide films sleepten tien Oscarnominaties in de wacht.

Voor de streamingdienst Netflix zijn de nominaties voor Roma een doorbraak. De streamingdienst stuitte tot voor kort op veel weerstand in de Amerikaanse filmindustrie, omdat Netflix weigerde om eigen filmproducties niet alleen online, maar ook in de bioscoop uit te brengen. Daarom zouden de films van Netflix volgens de machtige Amerikaanse filmmaker Steven Spielberg alleen in aanmerking komen voor Emmy’s; de Amerikaanse televisieprijzen. Met Roma is Netflix van dat rigide beleid afgestapt. De film verscheen tegelijkertijd op de streamingdienst en wereldwijd in een flink aantal bioscopen (in Nederland in twintig filmzalen).

Oscars essentieel voor Netflix

Dat heeft de weerstand tegen de nieuwe speler in de Amerikaanse filmwereld doen wegsmelten, blijkt uit de ruimhartige nominaties voor Roma. Voor Netflix is het van essentieel belang om mee te dingen naar Oscars, want alleen op die manier kan de zender de grootste namen in Hollywood aan zich binden.

Cuarón is niet de enige filmmaker die is genomineerd voor beste regie met een niet-Engelstalige film. Ook de Pool Pawel Pawlikowski kreeg verrassend een nominatie als beste regisseur voor het eveneens in zwart-wit gedraaide Cold War.

De leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences laten zich zo van een kosmopolitische kant zien.

Opmerkelijk zijn verder de zeven nominaties voor de Marvel-film Black Panther. Superheldenfilms behoren weliswaar tot de belangrijkste geldmakers van Hollywood, maar films in het genre ontbreken altijd bij de Oscars. Black Panther, dat baanbrekend was vanwege de geheel zwarte cast en de respectvolle, positieve blik op de Afrikaanse cultuur, doorbreekt dat patroon nu. Dat zal Amerikaanse studio’s wellicht aansporen om in de toekomst vaker een risico te nemen met hun grote en dure producties.

Eerste nominatie voor Spike Lee

De regisseur van Black Panther, Ryan Coogler, wist niet door te dringen tot de nominaties voor beste regie. Dat lukte Spike Lee wel, die voor het eerst in een carrière van ruim veertig jaar is genomineerd als beste regisseur voor BlacKkKlansman (zes nominaties). In die film infiltreert een zwarte politieman met behulp van een witte collega in de jaren zeventig bij de Ku Klux Klan. Laten we het er maar op houden dat deze eerste nominatie voor Lee – een van de belangrijkste Amerikaanse filmmakers van de afgelopen decennia - geen moment te vroeg is gekomen.

Popster Lady Gaga sleepte een nominatie in de wacht voor haar rol als aankomend zangeres in A Star is Born (acht nominaties). Maar ze zal er een zware dobber aan hebben om Glenn Close te verslaan. Zij dingt mee met haar gelaagde en intrigerende rol als de echtgenote van een Nobelprijswinnaar voor de literatuur in The Wife. Voor Close is dit de zevende nominatie bij de Oscars, maar ze won de prijs nog nooit. Daardoor is rond haar een sfeer ontstaan dat het nu echt de hoogste tijd is. Ze is zo uitgegroeid tot de favoriet in haar categorie.

Alleen mannen bij beste film

Concurrentie heeft Close vooral te duchten van komiek Melissa McCarthy. Zij laat zich van een onverwachte kant zien als een misantropische literaire vervalser in het niet te versmaden Can You Ever Forgive Me?. De Academy had zich gênante vragen kunnen besparen door de regisseur van die film, Marielle Heller, ook te nomineren voor beste regie. Nu zijn de nominaties voor beste film en beste regie weer eens een exclusieve mannenclub.

Bij de Oscar voor beste acteur gaat Christian Bale in Vice (acht nominaties) aan kop, al was het maar vanwege de opmerkelijke fysieke transformatie die hij onderging voor zijn kwaadsappige portret van voormalig Amerikaanse vice-president Dick Cheney. Zijn voornaamste rivaal is Rami Malek, die overtuigend in de huid kroop van zanger Freddie Mercury in de Queen-film Bohemian Rhapsody (vijf nominaties). Die film krijgt net als eerder bij de Golden Globes opmerkelijk veel waardering bij de Oscarnominaties, nadat veel critici de film eerst tamelijk hardhandig de grond in hebben gestampt.

Correctie (22 jan 2019): in een eerdere versie van dit artikel stond dat Cold War genomineerd was voor beste film. Dat is onjuist: regisseur Pawel Pawlikowski van die film werd genomineerd voor beste regie. Dat is hierboven aangepast.