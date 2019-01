Stel Merijn de Waal vragen over zijn boek ‘Over de muur van Trump’

Over zijn reizen door het grensland tussen de Verenigde Staten en Mexico heeft buitenlandredacteur Merijn de Waal een boek geschreven. In Over de muur van Trump schrijft hij over de gelijkenissen en verschillen tussen de twee landen.

Voor zijn boek interviewde De Waal een huurmoordenaar in Mexico, een Amerikaanse drugshandelaar, ging hij op pad met migranten en de Border Patrol en onderzocht wat zich allemaal afspeelt in het grensland.

Woensdag 23 januari beantwoordt Merijn de Waal tussen 13.00 en 14.00 uur vragen van lezers over zijn nieuwe boek en het grensland. Om vragen te stellen moet u ingelogd zijn als abonnee.