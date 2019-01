Presidential Podcast #65: Trumps shutdown-dilemma

Dat ligt anders in sommige delen van de rest van de Verenigde Staten. Op het platteland bijvoorbeeld, waar burgers traditiegetrouw vóór een kleinere federale overheid zijn, zeggen Trump-stemmers: “Zie je, er kunnen makkelijk 800.000 ambtenaren uit, merk je niets van”. Dat de president afgelopen weekend toch op zoek ging naar een politieke oplossing - een compromis - voor de shutdown, wordt hem door die stemmers misschien niet in dank afgenomen.

