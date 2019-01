Oud-marinier Whelan blijft langer vastzitten in Rusland

De Amerikaanse-Brit Paul Whelan, die door Rusland verdacht wordt van spionage, blijft langer vastzitten. Een rechter in Moskou wees zijn verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden dinsdag af, schrijft persbureau Reuters. Whelan blijft in ieder geval tot februari vastzitten.

De 48-jarige oud-marinier, die ook de Canadese, Ierse en Britse nationaliteit heeft, werd op 28 december opgepakt door de Russische veiligheidsdienst FSB. Hij zou tijdens “een spionage-actie” op heterdaad betrapt zijn. Zijn familie is overtuigd van zijn onschuld en stelt dat Whelan in Moskou was voor een bruiloft van een oud-collega. Als Whelan veroordeeld wordt, kan hij tot twintig jaar celstraf krijgen.

Paul Whelan: Amerikaans spion of bruiloftsganger?

‘Geheime bestanden’

De advocaat van Whelan bevestigde voor de zitting de geruchten dat zijn cliënt vlak voor zijn arrestatie een geheugenkaart met “geheime bestanden” ontving van één van zijn Russische contacten. Whelan werkte, na een oneervol ontslag bij de mariniers, sinds 2017 voor auto-onderdelenfabrikant BorgWarner, waarvoor hij veel reisde.

Het is onduidelijk hoe Whelan of zijn contacten de hand hebben gelegd op de geheugenkaart, die staatsgeheimen zou bevatten. Whelan wist niet dat de usb-stick geheime bestanden bevatte voor hij hem kreeg, zegt Vladimir Zjerebenkov, zijn advocaat, tegen persbureau Reuters.

Volgens de raadsman dacht Whelan dat er “culturele dingen” op de usb-stick stonden. “Een uitstapje naar een kathedraal, Pauls vakantiefoto’s. Maar, zoals nu blijkt, bevatte het vertrouwelijke informatie.” Whelan heeft voor zijn arrestatie de inhoud van de usb-stick niet kunnen bekijken, zegt Zjerebenkov tegen het persbureau. De advocaat wilde niet toelichten of Whelan de persoon kende die hem de usb-stick overhandigde.

De aanhouding van Whelan zou vergelding zijn voor de arrestatie van de 30-jarige Russin Maria Boetina. Zij zit in de VS vast op verdenking van onrechtmatige lobbyactiviteiten. Boetina probeerde invloed te winnen door relaties binnen de machtige wapenlobby van de Verenigde Staten en Republikeinse Partij aan te gaan.