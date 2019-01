Onderhoudende tienerfilm klaagt politiegeweld aan

Tienerfilm The Hate U Give Regie: George Tillman jr. Met: Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby. In: 65 bioscopen ●●●●●

The Hate U Give was al een fenomeen als roman voor tieners (‘young adults’ in hedendaagse marketingtaal). Het debuut van Angie Thomas stond een jaar in de toptien van best verkochte boeken voor tieners van The New York Times. Dat is bijzonder want The Hate U Give speelt zich niet af in een fantasiewereld van tovenaars en draken, maar is een geëngageerd boek over een serieus thema: het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Het boek is nu bewerkt tot een uitstekende film voor dezelfde doelgroep.

Angie Thomas zette haar eerste stappen als schrijver aanvankelijk in het fantasy-genre en ze is zelf een groot fan van Harry Potter, Jordan-sneakers en old school-rap. Dat ze zelf zo goed thuis is in de populaire cultuur van haar lezers, verklaart wellicht waarom ze er zo goed in slaagt een grote groep lezers te bereiken. Regisseur George Tillman Jr. verfilmde The Hate U Give vaardig: deels als een typische highschoolfilm, met de bekende puberproblemen rond verliefdheid, vriendschappen en ouders. Maar daarnaast komen zwaardere onderwerpen aan de orde; niet alleen politiegeweld, maar ook armoede en drugscriminaliteit.

Hoofdpersoon van The Hate U Give is de zestienjarige Starr. Als een zwart meisje uit een achterstandswijk op een school met voornamelijk witte en welvarende medeleerlingen, moet ze zich voortdurend aanpassen. Maar in haar eigen buurt is ze ook enigszins een buitenbeentje. Die ingewikkelde spagaat is voor haar niet langer vol te houden, als na een feestje haar ongewapende jeugdvriend Khalil wordt doodgeschoten door een witte politieman.

Lees ook een achtergrondstuk over ‘The Hate U Give’: Eindelijk eerlijk portret over leven van Afro-Amerikaanse tiener

De lastige combinatie van ernst en vermaak zou flink kunnen schuren, maar Tillman weet in The Hate U Give beide polen uitstekend in evenwicht te houden. Dat is ook te danken aan de uitstekende cast; voorop Amandla Stenberg in een sprankelende hoofdrol als Starr. The Hate U Give is een onderhoudende film, die zonder al te zeer te schoolmeesteren het – niet alleen jonge – publiek een belangrijke boodschap meegeeft; popcultuur op zijn best.